Prezydent: chcę utrzymania pracy zdalnej w Kodeksie pracy

Chcę, żeby obecne przepisy dotyczące pracy zdalnej zostały utrzymane w Kodeksie pracy, by było to rozwiązanie m.in. dla kobiet w ciąży - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda we Wrocławiu. Jak podkreślił, można się spodziewać jego inicjatywy legislacyjnej w tej kwestii.

Podczas spotkania z mieszkańcami na wrocławskim rynku Duda ocenił, że „podczas pandemii koronawirusa bardzo wielu ludzi pracowało zdalnie i wielu pracowników, i przedsiębiorców, jest z tego zadowolonych”.

Chcę, żeby obecne przepisy umożliwiające pracę zdalną zostały utrzymane w Kodeksie pracy; żebyśmy mogli tak dalej pracować, bo to jest odbiurokratyzowane i elastyczne” - zaznaczył prezydent. Jak podkreślił, „wtedy, kiedy to jest zgodne z interesem pracownika i pracodawcy, kiedy praca pozwala, a pracownik chce i pracodawca pozwala, żeby mógł świadczyć na tych zasadach pracę zdalną cały czas”.

Według prezydenta „taki przepis może pomóc kobietom w ciąży, komuś, kto ma kontuzję uniemożliwiającą chodzenie do pracy; oraz osobom, które sprawują opiekę na dziećmi”. „Może dziecko zachoruje, a praca zdalna pozwoli na to, żeby nie brać zwolnienia, i pozostać z dzieckiem” - mówił prezydent.

Duda zapowiedział, że można spodziewać jego propozycji legislacyjnej w tej sprawie. „Już dzisiaj rozmawiałem na ten temat wicepremier Jadwigą Emilewicz, która powiedziała, że jest to świetny pomysł, i jest przekonana, że rząd przyjmie taką propozycję” - podkreślił.

Czytaj także: Premier: Za Tuska i Trzaskowskiego nie było pieniędzy na drogi

Czytaj także: Premier o wsparciu lokalnych inwestycji

(PAP)/gr