Orlen ma zabezpieczony wolumen gazu dla bloku Ostrołęka C

PKN Orlen ma zabezpieczony z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) pełen wolumen gazu ziemnego na potrzeby bloku Ostrołęka C, poinformował prezes Daniel Obajtek

Mamy zabezpieczenie ze strony PGNiG, jeśli chodzi o dostawy gazu dla Ostrołęki, mamy oficjalne pismo, że PGNiG jest gotowe dostarczyć surowiec o potrzebnym wolumenie. Buduje się gazociąg Polska-Litwa, który przebiega 20 km od inwestycji - powiedział Obajtek dziennikarzom w kuluarach briefingu prasowego.

Zastrzegł, że niebawem powinna być znana wielkość wolumenu gazu, jaki będzie wykorzystywała elektrownia gazowa w Ostrołęce.

Chcemy jak najszybciej podpisać umowę inwestycyjną, jesteśmy zdeterminowani, żeby do końca 2025 roku zrealizować tę inwestycję - dodał prezes Orlenu.

W połowie czerwca szef Orlenu przewidywał, że decyzja inwestycyjna w sprawie Ostrołęki C zapadnie w ciągu „miesiąca-półtora”, co oznacza, że powinno to nastąpić najpóźniej do końca lipca br.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

