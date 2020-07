Policja: Bez względu na wszystko zadbamy o bezpieczne wakacje

Ze względu na pandemię wakacje są inne od tych, które znamy. Jednak, jak co roku będziemy dbać o bezpieczeństwo wyjeżdżających na wypoczynek. Będziemy m.in. kontrolować autokary wiozące dzieci i młodzież, patrolować miejsca wypoczynkowe, oraz nasze łodzie będą czuwać nad bezpieczeństwem na wodach i w rejonie kąpielisk - powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Komendant Główny Policji podkreślił, że tegoroczne wakacje pod pewnymi względami są „inne od tych, które znamy”. „Pandemia COVID-19 wymusiła na nas zmiany zachowań, wymaga od nas wszystkich zachowania szczególnej uwagi w kwestiach bezpieczeństwa. Wciąż obowiązują nas pewne ograniczenia jak chociażby obowiązek zasłaniania ust i nosa w określonych miejscach, czy zachowywanie bezpiecznej odległości” - powiedział generał.

„Piecza nad realizacją tych wymogów wciąż pozostaje na naszych barkach. Ale jednocześnie, jak co roku dbamy o bezpieczeństwo wyjeżdżających na wypoczynek. To są np. kontrole autokarów wiozących dzieci i młodzież, to są nasze patrole w miejscach wypoczynkowych, to nasze łodzie na wodach i w rejonie kąpielisk itp.” - tłumaczył.

Wskazał, że w związku z wakacjami kilka dni temu na plaży w Gdyni policjanci rozdawali dzieciom kolorowe opaski na ręce. „Rodzice mogą tam zapisać nr telefonu, na wypadek gdyby dziecko się zagubiło” - podkreślił.

„Oczywiście nieustannie jesteśmy obecni na drogach, zwłaszcza tam, gdzie ruch jest największy. Pomagamy rozładować zatory, organizujemy objazdy, jeśli jest taka konieczność” - poinformował.

Generał powiedział również, że policjanci prowadzą kampanie prewencyjne, które publikowane są stronie internetowej policji oraz jej mediach społecznościowych.

„Nawiązaliśmy także współpracę ze Strażą Pożarną, Lasami Państwowymi oraz siedmioma organizacjami harcerskimi w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Jesteśmy w stałym kontakcie z komendantami obozów, prowadzimy spotkania profilaktyczne, mamy przygotowane procedury bezpieczeństwa np. w przypadku konieczności ewakuacji itp.” - wyjawił.

Podał także, że polscy policjanci będą pełnili także służbę za granicą w miejscach, gdzie często Polacy spędzają wakacje. „Po raz kolejny czworo policjantów wyjechało do Chorwacji. Będą tam uczestniczyć we wspólnych patrolach z chorwacką Policją. To nie tylko wsparcie dla tamtejszej formacji, ale także pomoc naszym rodakom, którzy czasem znajdują się w trudnych sytuacjach” - zaznaczył.

„Oczywiście nic nie zastąpi mądrości i odpowiedzialności wypoczywających, jednak jesteśmy obecni i pomożemy, jeśli zajdzie taka potrzeba. W kraju i za granicą” - dodał.

PAP/ as/