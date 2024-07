SZYBKI PORADNIK Bezpieczne płatności w wakacje

Zaczynają się wakacje. W urlopowym wirze, kiedy porzucamy normalny rytm zajęć i ustalone rutyną miejsca, w odwiedzanych miejscach możemy natrafić na nieoczekiwane problemy, w tym z finansami. Płacisz kartą? Korzystasz z bankomatu? Masz problem z zagubionymi dokumentami? Jak właściwie postępować w takich sytuacjach, by uniknąć ryzyka i nie narażać się na straty? Oto poradnik ekspertów Związku Banków Polskich.

STRACIŁEŚ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI LUB KARTĘ?

Zastrzeż dokument Udaj się do swojego banku lub jeśli to niemożliwe do najbliższej placówki bankowej dowolnego banku. Dokument zastrzegany jest w systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 infolinia działa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Możesz dzwonić z kraju i z zagranicy.

Zgłoś się do najbliższej jednostki policji jeśli dokumenty utraciłeś w wyniku przestępstwa, np. kradzieży.

Zawiadom najbliższy organ gminy lub placówki konsularnej i wyrób nowy dokument

CHROŃ PIN

Nigdy nie zapisuj PINu do karty bankowej na karcie bankowej, ani nie przechowuj go w portfelu;

Ułóż PIN, który nie będzie oczywisty (jak data Twoich urodzin czy ciąg takich samych cyfr);

Nigdy nie podawaj nikomu swojego PINu, ani nie pożyczaj karty;

Pamiętaj o zmianie PINu co jakiś czas, np. raz na pół roku;

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo sprawdzaj także wyciąg z konta, a w przypadku podejrzanych transakcji zgłoś problem swojemu bankowi

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BANKOMATU

ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

Liczbę osób zebranych w pobliżu bankomatu i ich zachowanie;

Dodatkowe/nadmiarowe wyposażenie bankomatu np. nakładka na klawiaturę lub dodatkowe, ukryte oko kamery lub zainstalowana oszukańcza nakładka na wlot karty;

Lokalizację bankomatu w zaułku, miejscu oddalonym od głównych traktów, słabo oświetlona.

Źródło: materiały prasowe Związku Banków Polskich

