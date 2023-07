Wakacje w Chorwacji: Polscy policjanci pomagają turystom na wybrzeżu Adriatyku

Polscy policjanci już kolejny raz asystują chorwackim kolegom, ale przede wszystkim pomagają polskim turystom, którzy jak co roku licznie odpoczywają w Chorwacji.

Policjanci współpracują na mocy zawartego przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka porozumienia, jak również zaproszenia skierowanego przez szefostwo chorwackich policjantów.

Chorwacja niezmiennie od lat jest jednym z ulubionych kierunków turystycznych Polaków. Przemawiają za tym liczne plaże, gwarancja udanej pogody, piękne krajobrazy oraz krystalicznie czysta woda, jak również możliwość dojazdu własnym samochodem. Corocznie słoneczną Chorwację odwiedza ponad milion naszych rodaków, wszystko wskazuje na to, że nie inaczej będzie w tym roku” - przekazał insp. Mariusz Ciarka rzecznik Komendy Głównej Policji.

Przy tak dużej liczbie polskich turystów oczywistym jest, że w ślad za nimi podążają polscy policjanci. Już od kilkunastu lat działają w okresie wakacyjnym na terenie Chorwacji, w ramach międzynarodowego projektu „Miejsce Bezpiecznej Turystyki”. W projekcie uczestniczą policjanci z kilkunastu krajów z całego świata. Przez te kilkanaście lat liczba polskich policjantów delegowanych w sezonie wakacyjnym do pełnienia służby na terenie samej tylko Chorwacji zbliża się już do setki.

Ciarka podkreślił, że charakter realizowanych zadań przez naszych policjantów za granicą jest nieco odmienny od tego w kraju, albowiem służba polskich policjantów polega na asystowaniu funkcjonariuszom policji chorwackiej w wykonywaniu zadań - głównie o charakterze patrolowo-interwencyjnym.

W ramach tej służby dokonywane są kontrole dokumentów kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, kierowanie ruchem kołowym w miejscach, w których dochodziło do kolizji i wypadków drogowych. Naszych policjantów można spotkać nie tylko w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, ale również na rowerach, łodziach, czy nawet statkach powietrznych” - wyjaśnił.

Policjanci pełnią służbę również w tzw. Info Punktach, gdzie propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć wypadku podczas urlopu. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu. Przypomnieć należy, że szczególnie w Chorwacji, dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i omawiania zagrożeń jakie mogą wynikać z grillowania.

Policja chorwacka bardzo szybko reaguje na wszelkie tego typu zgłoszenia dotyczące zagrożenia pożarowego, a osoby nieodpowiedzialne są bardzo surowo karane” - zaznaczył rzecznik KGP.

Polscy funkcjonariusze uczestniczą również we wszelkiego rodzaju akcjach ratowniczych, czy poszukiwawczych, ale również w obsłudze zdarzeń o charakterze kryminalnym.

Ciarka podkreślił, że pomoc polskich policjantów jest bardzo dobrze oceniana przez rodaków ponieważ znacznie ułatwia, w przypadku takiej potrzeby, wszelkie niezbędne kontakty ze służbami państwa pobytu.

Ponadto, obecność funkcjonariuszy polskiej Policji przyczynia się do podtrzymania statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo” - dodał.

Zaznaczył, że doświadczenia lat minionych wskazują, że Polacy, co do zasady, są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych, jak i kulturowo - obyczajowych, stąd też są grupą narodową mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

Nie mniej jednak, co potwierdza Pani Emilia Bala - Konsul z Ambasady RP w Chorwacji, nie można wykluczyć, że w tak dużej grupie polskich obywateli znajdą się osoby, które niestety sprawiają problemy i wchodzą w mniejsze bądź większe konflikty z prawem. Jak informuje, w bieżącym roku, obserwuje się duży napływ naszych rodaków do Chorwacji i niestety odnotowano już wiele niepożądanych zachowań skutkujących zatrzymaniem naszych rodaków i wszczęciem procedur karnych.

Konsul przypomina, że pomimo, że Chorwacja weszła do strefy Schengen, w związku z czym zniesiono kontrolę graniczną, to pamiętać należy, że w dalszym ciągu wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, przy czym musi to być dokument fizyczny, albowiem aplikacja m-Obywatel nie jest honorowana. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której planujemy wycieczkę do krajów sąsiadujących. Podobnie kierowcy muszą pamiętać o posiadaniu prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Podczas podróży samochodem należy przestrzegać nie tylko prawa o ruchu drogowym, ale i nie zapominać o przerwach na odpoczynek, zachowaniu odległości pomiędzy pojazdami, a także śledzeniu informacji o sytuacji na drogach, co w praktyce wydaje się bardzo przydatne.

Podczas pobytu na wakacjach w Chorwacji musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, właściwie zabezpieczyć swoje mienie oraz zadbać o odpowiedni ubiór i wyposażenie, nie tylko w przypadku rekreacji wodnej, ale i wyruszając na piesze wycieczki” - przekazał Ciarka.

W latach ubiegłych zdarzało się, że polscy turyści nie znali przepisów porządkowych i tych dotyczących ruchu drogowego. Część z nich celowo dopuszczała się łamania przepisów, licząc, że kary uda się uniknąć lub że będzie ona niska. Jednak chorwackie taryfikatory są dużo mniej „przyjazne dla portfela”, gdyż kary za większość wykroczeń są wyższe niż w Polsce.

Rzecznik wyjaśnił, że powszechnie popełnianym przez Polaków wykroczeniem było parkowanie w miejscach objętych zakazem, lub w obrębie płatnych parkingów bez uiszczenia stosownej opłaty. „Warto pamiętać, że konsekwencją takiego parkowania, poza mandatem, może być odholowanie samochodu, to zaś generuje kolejne, wysokie koszty” - dodał rzecznik KGP.

Każdego roku w ramach współpracy roboczej dokonywana jest ocena na podstawie, której dyslokowane są patrole. Polscy policjanci ściśle współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej w Zagrzebiu.

W tym roku służbę na terytorium Chorwacji i Bułgarii pełni dwunastu funkcjonariuszy. Reprezentują oni garnizony: kujawsko-pomorski, łódzki, małopolski, podkarpacki, stołeczny, śląski, warmińsko-mazurski, wielkopolski oraz zachodniopomorski.

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami w Chorwacji będzie możliwe już wkrótce.

W Policyjnym Okręgu Administracyjnym Istarska, Komenda Miejska Policji w Puli: + 48 506 211 215, + 48 798 763 218.

W Policyjnym Okręgu Administracyjnym Primorsko-Goranska, Komenda Miejska Policji w Rjece: + 48 509 826 873, + 48 512 105 493.

W Policyjnym Okręgu Administracyjnym Zadarska, Komenda Miejska Policji w Biogradzie: + 48 509 914 962, + 48 798 763 220.

W Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Makarskiej: + 48 509 979 547, + 48 509 975 538.

W Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Trogirze: + 48 509 914 320, + 48 695 188 680.

W Policyjnym Okręgu Administracyjnym Dubrownicko-Neretwińskim Komisariat Policji w Dubrowniku: + 48 798 763 274, + 48 502 627 758.

Trzeba jednak pamiętać, że policjanci nie pełnią służby całodobowo, a wskazane telefony służą do nawiązywania kontaktu w przypadku potrzeby uzyskania pomocy pozostającej we właściwości Policji.

(PAP)/gr