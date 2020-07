CD Projekt: Tajemniczy inwestor chce przejąć polską firmę?

Czy ktoś chce wykupić polskiego giganta gamingowego? Od kilku dni tajemniczy inwestor wykupuje akcje CD Projektu po zawyżonej cenie.

Jak informuje serwis gram.pl ktoś wykupił sporą część akcji CD Projektu, płacąc za nie o 40 proc. więcej niż są warte.

10 tysięcy akcji CD Projektu RED zostało zakupionych przez nieznanego inwestora. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że za jedną zapłacił on 558 złotych i 60 groszy, a więc 38 procent więcej niż wynosił wtedy kurs sesyjny. Mało tego – we wtorek doszło do identycznego zdarzenia.