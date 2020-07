Nowe ułatwiania dla klientów PZU: zdalne potwierdzanie tożsamości przez mObywatel

Niebawem klienci PZU będą mogli zdalnie potwierdzić tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. Jako pierwsza firma w Polsce PZU wdraża innowacyjne rozwiązanie przygotowane przez Ministerswo Cyfryzacji

PZU – jako pierwsza firma w Polsce – wdrożyła we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji innowacyjne rozwiązanie służące uwierzytelnianiu użytkownika platformy mojePZU. Już niebawem klienci będą mogli zdalnie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel.

Podczas spotkania prasowe online o nowych ułatwieniach dla użytkowników platformy mojePZU w aplikacji mObywatel oraz o etapie wdrażania samej aplikacji mówił Marek Zagórski, minister cyfryzacji a także, członek zarządu PZU Elżbieta Häuser-Schöneich oraz dyrektor projektu mojePZU Konrad Grajeta.

Proces uwierzytelnia obywatela będzie krótszy i pozwoli na realizacje całego szeregu innych usług - mówi Marek Zagórski. Już wkrótce będzie ona dostępna zarówno na Androidzie, jak i iOS – zapewniał minister.

Nowe ułatwienia dla klientów PZU

Polacy chętnie korzystają z wszelkich udogodnień, jakie niesie ze sobą rewolucja cyfrowa. Zwłaszcza w ostatnim czasie innowacyjne rozwiązania, pozwalające załatwić sprawy zdalnie, zdały egzamin i cieszą się ogromną popularnością. Dlatego wraz z Ministerstwem Cyfryzacji uruchamiamy pionierskie rozwiązanie. Dzięki aplikacji mObywatel, szybko i bez wychodzenia z domu, można potwierdzić swoją tożsamość i skorzystać z wielu usług w portalu mojePZU – mówi Elżbieta Häuser-Schöneich, członek zarządu PZU.

Obsługa mObywatel wymaga zaledwie kilku kliknięć na ekranie smartfona. Po pobraniu aplikacji mObywatel i zalogowaniu się do systemu za pomocą profilu zaufanego, otrzymamy dostęp do mTożsamości, czyli naszych aktualnych danych, które mamy w dowodzie osobistym. Warto podkreślić, że dane zapisane w telefonie - czyli imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, zdjęcie, termin ważności dowodu oraz informacja, kto go wydał, są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Nawet jeśli zgubimy telefon, dane pozostaną bezpieczne, ponieważ chroni je zaszyfrowany zapis, a także blokada telefonu i hasło, które wybieramy podczas aktywacji aplikacji.

Kolejny krok to potwierdzenie tożsamości w mojePZU. W aplikacji mObywatel wybieramy mTożsamość, a następnie opcję „Przekaż do Instytucji”, skanując lub kopiując wygenerowany w mojePZU kod QR. W ten prosty sposób przekazujemy swoje dane do PZU. I gotowe! Od tego momentu szybko i bezpiecznie możemy już korzystać z usług dostępnych w mojePZU.

Dzięki mObywatelowi nasi klienci mają także szybki dostęp do swojej dokumentacji medycznej w PZU Zdrowie. Mogą pobierać e-recepty, skierowania i otrzymywać wyniki badań. Poprzez platformę mojePZU można także zgłosić szkodę, kupić m.in. polisę mieszkaniową i turystyczną, umówić się do lekarza oraz zainwestować oszczędności. Na klientów czekają tu także atrakcyjne rabaty oraz zniżki w ramach Klubu PZU Pomocni – dodaje Konrad Grajeta, dyrektor projektu mojePZU. mObywatel to bezpłatna i bezpieczna aplikacja na smartfony, dzięki której można nie tylko potwierdzić swoją tożsamość, ale i zyskać dostęp do innych elektronicznych dokumentów i usług. Korzysta z niej już ponad 1,3 miliona Polaków – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – mObywatel w wielu sytuacjach zastępuje dowód osobisty.

I dodaje:

Mając aplikację, bez konieczności pokazywania dowodu, m.in. wylegitymujemy się na poczcie przy odbiorze paczki, w pociągu - w trakcie kontroli biletów, czy odbierzemy kartę wyborczą. mObywatel przydaje się także w wielu innych sytuacjach. Stale pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami. Już dziś można w niej znaleźć także mPojazd, a wkrótce pojawi się też coś, na co czeka wielu kierowców – prawo jazdy w telefonie, czyli mPrawo Jazdy – wskazuje szef MC.

Elżbieta Häuser-Schöneich, członek zarządu PZU przypomniała, że MojePZU to największa na rynku finansowo-zdrowotnym platforma, która ma już ponad milion użytkowników.

Z mojePZU można korzystać za pośrednictwem strony internetowej moje.pzu.pl oraz aplikacji mobilnej - wskazuje.

Czytaj także: PZU doceniony za dobre praktyki