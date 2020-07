Jarosińska - Jedynak: 160 mld euro pomoże w umocnieniu gospodarki

160 mld euro ze środków Unii Europejskiej, pomoże nam w odbudowie i umocnieniu gospodarki po pandemii koronawirusa i realizacji celów rozwojowych w latach 2021-2027 - powiedziała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak

Podczas czwartkowej wideokonferencji minister wskazała, że w puli 160 mld euro, jaką udało się Polsce wynegocjować podczas ostatniego szczytu UE w Brukseli, 125 miliardów euro stanowią dotacje, natomiast ok. 35 miliardów euro to pożyczki. Zaznaczyła, że w następnej perspektywie budżetowej Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności i otrzyma na jej realizację 66,8 miliardów euro.

Obecnie - jak poinformowała Jarosińska - Jedynak - na forum europejskim trwają negocjacje rozporządzeń unijnych, które określą w co i jak będą inwestowane pieniądze z budżetu polityki spójności. Jednocześnie - jak dodała - resort pracuje nad Umową Partnerstwa (najważniejszy dokument, w którym zapisane będą cele i zasady inwestowania funduszy z polityki spójności) i programami operacyjnymi.

Do końca roku chcemy przesłać do Komisji Europejskiej projekt Umowy Partnerstwa, a programy operacyjne będziemy mogli skierować pod obrady Rady Ministrów po zatwierdzeniu treści umowy. Chcemy, żeby wdrażanie funduszy unijnych z polityki spójności na lata 2021-2027 rozpoczęło się jeszcze w 2021 roku – wyjaśniła.

Zaznaczyła też, że podczas rozmów przywódców w Brukseli udało się wynegocjować korzystne rozwiązania dla polityki spójności, na przykład wyższe poziomy dofinansowania (85 proc. dla regionów słabiej rozwiniętych i 70 proc. tzw. regionów dla przejściowych) i większą elastyczność w przesuwaniu pieniędzy pomiędzy funduszami.

Z wyliczeń MFiPR wynika, że Polska będzie też największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i otrzyma z tego tytułu 3,5 miliarda euro. Resort chce przeznaczyć te pieniądze - jak wskazała minister - przede wszystkim dla województw śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, łódzkiego i małopolskiego. Przypomniała, że województwa śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie dostały 2 miliony złotych z UE na przygotowanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, które trzeba mieć, żeby sięgnąć po większe pieniądze. Zaznaczyła, że województwa lubelskie, łódzkie i małopolskie również dostaną wsparcie MFiPR na przygotowanie takich planów.

Ponadto do Polski trafi około 57 miliardów euro grantów i pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, czyli tzw. europejskiego planu odbudowy.

Nasze prace koncentrują się w tej chwili na tym jak zainwestować wynegocjowane pieniądze” - powiedziała Jarosińska - Jedynak. Zaznaczyła jednak, że nie będzie z tym problemów, ponieważ do tej pory poszczególne resorty zgłosiły już ok. 116 projektów, które mogą znaleźć się w Krajowym Planie Odbudowy, będącym podstawą do uruchomienia środków w Europejskiego Planu Odbudowy. Zaznaczyła też, że do połowy sierpnia swoje propozycje mają przedstawić również marszałkowie województw, a oceniać je będą specjalne zespoły powołane przy MFiPR.

Po wakacjach chcemy przesłać Komisji Europejskiej pierwszy projekt Krajowego Planu Odbudowy i rozpocząć nieformalne rozmowy - wskazała.