UE odpowie na prowokacje Turcji? Tego chce Macron

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek, że UE popełniłaby bardzo poważny błąd, nie odpowiadając na prowokacje Turcji na Morzu Śródziemnym i Egejskim. Doprowadziły one do postawienia w stan gotowości marynarki wojennej Grecji

Macron spotkał się w Pałacu Elizejskim z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem, z którym rozmawiał na temat sytuacji w regionie i kroków podejmowanych przez Ankarę.

Tureckie okręty wojenne towarzyszące statkowi Oruc Reis, który ma poszukiwać podmorskich złóż ropy i gazu, wpłynęły na wody terytorialne Grecji i Cypru.

W tej części Morza Śródziemnego, która ma fundamentalne znaczenie dla obu krajów, kwestie dotyczące energii i bezpieczeństwa są najważniejsze. To, co jest stawką w tej walce o potęgę, to zachowanie Turcji i Rosji, które coraz bardziej i bardziej umacniają tam (swą pozycję), podczas gdy UE robi wciąż za mało, by na to odpowiedzieć - oznajmił Macron, rozmawiając z dziennikarzami w towarzystwie Anastasiadesa.

Pragnę raz jeszcze wyrazić pełną solidarność Francji z Cyprem, ale także z Grecją w obliczu naruszania ich suwerenności przez Turcję. Niedopuszczalne jest, aby przestrzeń morska państwa członkowskiego naszego sojuszu była naruszana lub zagrożona. Ci, którzy się do tego przyczyniają, muszą zostać ukarani – dodał.

Inicjatywy prezydenta Macrona (…) dają nadzieję, aby Morze Śródziemne nie było pod kontrolą Turcji lub innego kraju- odpowiedział Anastasiades.

Byłoby to poważnym błędem pozostawić nasze bezpieczeństwo na Morzu Śródziemnym w rękach innych aktorów. To nie jest opcja dla Europy i nie jest to coś, na co Francja pozwoli - podkreślił Macron.