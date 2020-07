Frankfurter Rundschau: Polska jest zwycięzcą szczytu – mimo ogromnych braków w zakresie praworządności

Warszawa dostanie najwięcej pieniędzy z unijnego budżetu. Jest to część politycznego spektaklu podczas szczytów UE, gdzie nikt nie chce wrócić do domu przegranym. A jak ocenia autor artykułu Ulrich Krökel, premier Morawiecki jest niemalże perfekcyjny w balansowaniu i negocjowaniu.

To część politycznego spektaklu na szczytach UE, w którym każdy może być świętowany jako zwycięzca. W końcu nikt nie chce wracać do domu jako przegrany. Z drugiej strony wysoka sztuka dyplomatyczna polega na tym, aby nie wiwatować zbyt głośno jako prawdziwy zwycięzca, aby nikogo nie zepsuć. Premier Polski Mateusz Morawiecki poradził sobie z tym balansowaniem po szczycie w Brukseli w Koronie. „Jesteśmy największym beneficjentem całego pakietu” - stwierdził rzeczowo i obliczył, że w ciągu najbliższych siedmiu lat z funduszy UE wpłynie do Polski około 160 mld euro. Krajowa publiczność była zachwycona. Ale w Brukseli nikt nie czuł się sprowokowany - pisze Ulrich Krökel z Frankfurter Rundschau.