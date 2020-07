Rzecznik MZ nawołuje do noszenia maseczek w sklepach

Pojawienie się osoby zakażonej Covid-19 w sklepie spowoduje objęcie go kwarantanną i zamknięcie na dwa tygodnie. Ani klienci ani właściciele nie chcą mieć zamkniętego sklepu. Nośmy maseczki - przekonuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej zaznaczył, że w ciągu ostatnich dni pojawiło się kilka sklepowych ognisk koronawirusa. Zauważył, że nawet „trzy czy cztery zakażone osoby w sklepie, równają się kwarantannie dla całej załogi”.

To takie przypomnienie też dla właścicieli tych sklepów, bo coraz trudniej nam przekonać klientów, żeby nosili maseczki, a to na właścicielach i pracownikach sklepów ciąży ten obowiązek przypominania o zakładaniu masek i dezynfekowaniu rąk - powiedział rzecznik ministerstwa.

Zauważył również, że gdyby przy wejściu do sklepu stała osoba, która przypominałaby o powyższych czynnościach, to zbyteczna by była interwencja policji oraz sanepidu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia dodał, że nie zauważył, by w sytuacji, kiedy klienci są upominani o zachowanie środków bezpieczeństwa, reagowali negatywnie. Podkreślił również, że „w ten sposób dbamy o bezpieczeństwo pozostałych klientów i personelu” .

PAP, ep