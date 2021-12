Rzecznik MZ: 28,5 tys. nowych zakażeń, zmarło ok. 570 osób

Dziś mamy 28,5 tys. nowych zakażeń SARS-CoV-2, to spadek o mniej więcej 2 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia. Niestety zgonów jest podobna liczba jak w poprzednim tygodniu, około 570 – poinformował w środę w Polsat News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewcz.

„Odnosząc się do zakażeń – jest to świadectwo, że jesteśmy już na tym szczycie, jeszcze nadal się utrzymujemy. Ta fluktuacja: raz plus 2 procent, raz minus 2 procent – przy dość dużej liczbie wykonywanych testów w granicach 100 tysięcy i dużej liczbie zleceń z POZ, bo to średnio dziennie w granicach 40 tys. – świadczy o tym, że na tym szczycie jesteśmy” – powiedział.

Dodał, że niestety duża liczba zgonów to pokłosie niezaszczepienia. „Nadal w gruncie rzeczy nie radzą sobie z covidem osoby niezaszczepione, jest to tak naprawdę dwie trzecie osób” – powiedział.

Dopytywany o to, czy dzisiejsza liczba zgonów jest podobna do tej ubiegłotygodniowej – 570 tys. osób – Andrusiewicz odpowiedział: „tak, zdecydowanie”.

PAP/kp