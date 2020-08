LOT z prestiżowym certyfikatem IATA CEIV PHARMA

Polskie Linie Lotnicze LOT zostały pierwszym przewoźnikiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który otrzymał prestiżowy certyfikat CEIV Pharma Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA. Wieloetapowy audyt, rozpoczęty w październiku 2018 roku, potwierdził gotowość LOT Cargo do przewozu leków i wartościowych produktów farmaceutycznych w najwyższym światowym standardzie.

Ostatnie miesiące były bardzo pracowite dla działu cargo PLL LOT. W czasie zawieszenia pasażerskich połączeń lotniczych polski przewoźnik uruchomił projekt #CARGOdlaPolski, transportując z Chin materiały ochronne i sprzęt medyczny niezbędne do walki z pandemią koronawirusa.

Od 5 kwietnia do 29 czerwca w ramach 172 transportów do Polski trafiło 23 500 m3 materiałów PPE, które zasiliły szpitale i placówki zdrowia w całym kraju. Dostawy realizowane były głównie z lotniska w Szanghaju, a następnie z Wuhan. Dzięki transportom medycznym samoloty LOT-u wróciły także na lotnisko w Pekinie. Jednocześnie przewoźnik z sukcesem szukał szans w obszarze transportów komercyjnych, uzupełniając siatkę połączeń frachtowych o kolejne kierunki europejskie i transatlantyckie, takie jak Kolombo czy Delhi.

CARGOdlaPolski zostało zakończone, ale LOT nie zwalnia kroku. 15 lipca przewoźnik pozytywnie zakończył audyt Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA i jako pierwsza linia lotnicza w Europie Środkowo-Wschodniej, odebrał prestiżowy certyfikat IATA CEIV Pharma (Centre of Excellence Independent Validators Pharma IATA). Tym samym LOT dołączył do światowej czołówki około 110 firm na świecie, w tym 24 linii lotniczych, posiadających udokumentowany

i zatwierdzony Systemu Jakości PIL QMS w zakresie zarządzania obsługą przesyłek farmaceutycznych.

PLL LOT stanął na czele grupy firm zdecydowanych na rozwój produktów w zakresie transportu farmacji w kwietniu 2018 r. Proces ubiegania się o certyfikację IATA CEIV Pharma przez Biuro Cargo i Poczty PLL LOT rozpoczęliśmy formalnie w listopadzie 2018 r. W tym czasie poprzez szereg specjalistycznych szkoleń oraz audytów IATA, wdrażaliśmy w naszej firmie system jakości, bazujący na licznych procedurach oraz instrukcjach dotyczących obsługi przesyłek temperaturowych, w tym przesyłek farmaceutycznych. Naszym nadrzędnym celem było oferowanie polskiemu i zagranicznemu rynkowi farmaceutycznemu niezawodnego produktu spełniającego wymogi IATA, GDP oraz WHO. Dzięki certyfikatowi IATA CEIV Pharma podmioty zajmujące się eksportem oraz importem leków i produktów farmaceutycznych o wartości przekraczającej nierzadko 1 milion USD per shipment, mogą powierzyć nam swój towar bez obaw o jego bezpieczeństwo. W 2019 roku przewieźliśmy ponad 1600 ton produktów temperaturowych, a wśród nich ponad 400 ton leków i produktów farmaceutycznych. Szacujemy, że w 2020 roku osiągniemy podobny wynik – mówi Michał Grochowski, Dyrektor Biura Cargo i Poczty PLL LOT.

Według danych IATA, rynek przewozów farmaceutycznych rok do roku rośnie średnio o 20% i nawet pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie spowolniła tego trendu. Drogą powietrzną transportowane są przede wszystkim szczepionki, insulina (Polska jest jednym z czołowych producentów tego leku), leki ratujące życie, substancje czynne do produkcji leków (API), suplementy diety, narzędzia czy urządzenia medyczne. Szacuje się, że w roku 2021 w samolotach przewiezionych będzie dużo więcej produktów farmaceutycznych, niż w latach poprzednich.

Dla PLL LOT Certyfikat IATA CEIV Pharma oznacza więc otwarcie drzwi do rynku o szacowanej rocznej wartości co najmniej 100 mln zł, pozycję lidera w tym obszarze w rejonie CEE oraz szansę na uczynienie z Warszawy hubu dla przesyłek PIL na cały świat. Dla około 50 firm farmaceutycznych, zajmujących się importami i eksportami leków oraz produktów farmaceutycznych w Polsce, jest to zaś nieoceniona możliwość korzystania z serwisu w zakresie PIL QMS na światowym poziomie.

Jak podkreśla Michał Grochowski, każdy transport PLL LOT realizowany jest z dbałością o najwyższą jakość obsługi, ale farmacja to produkt o szczególnych wymaganiach. Produkty farmaceutyczne z natury rzeczy należą do grona towarów najbardziej wartościowych – zarówno pod względem ich ceny per kg, ale przede wszystkim tego, że nierzadko są to leki ratujące ludzkie życie.

Dostawa takich towarów w jak najkrótszym czasie (wykorzystując rejsy bezpośrednie), przy zachowaniu odpowiednich warunków temperaturowych (stała temperatura pomiędzy 2-8°C), to kluczowe elementy całego łańcucha logistycznego, na końcu którego stoi pacjent. Aby ten mechanizm działał sprawnie, każde z ogniw łańcucha musi spełniać szereg wymogów oraz stosować tożsame przepisy i procedury bezpieczeństwa.

Potwierdzeniem tych kompetencji jest właśnie certyfikat IATA CEIV Pharma, w transporcie lotniczym będący odpowiednikiem Certyfikatu ISO dla działalności handlowej. Jednak jego uzyskanie jest wielokrotnie trudniejsze.

Proces certyfikacji opiera się na wieloetapowym, skomplikowanym audycie, który ma na celu przygotowanie każdego podmiotu uczestniczącego w transporcie (linii lotniczej, agenta handlingowego, spedytora lub nadawcy) do obsługi przesyłek farmaceutycznych w oparciu o najwyższe standardy jakości opisane w regulacjach międzynarodowych IATA TCR, WHO i Unii Europejskiej.

Procesem certyfikacji objęte są wszystkie obszary działalności Biura Cargo i Poczty PLL LOT – od rezerwacji i akceptacji, przez audyty i szkolenia, po magazynowanie. Organem odpowiedzialnym za cały proces był Zespół Pharma OPS liczący 4 osoby, ale w procesie przygotowania dokumentacji i systemu brało udział ponad 20 osób. Oprócz tego certyfikacji podlegają jednocześnie partnerzy LOT Cargo, m.in. firmy transportowe obsługujące dowóz i odbiór towarów czy przygotowujące dokumentację. Jakość świadczonych usług jest stale monitorowana, bowiem Certyfikat IATA CEIV Pharma ważny jest przez 36 miesięcy. Po tym czasie konieczne jest jego odświeżenie i poddanie się ponownemu audytowi IATA – tłumaczy Michał Grochowski.

W ramach najbliższych planów LOT-u Dyrektor Biura Cargo i Poczty wymienia przeszkolenie personelu i zaimplementowanie Systemu Jakości PIL QMS. Nowy standard jakości dla przewozów farmaceutycznych dostępny będzie w ramach całej siatki PLL LOT, przy współpracy w kwalifikowanymi podwykonawcami na całym świecie. Usługi LOT Cargo można rezerwować za pośrednictwem rozbudowanej sieci sprzedaży: w biurach LOT Cargo w Polsce i na świecie, za pośrednictwem agentów oraz przez stronę LOT Cargo.

