KGHM współtworzy podwarszawską "Dolinę Krzemową"

Ultranowoczesne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstaje w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą. Będzie to, słowami rektora UKSW, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego „serce tworzenia zaawansowanych technologii oraz wdrażania idei służących społeczeństwu i gospodarce”. Warta ponad 83 mln zł inwestycja powstaje przy współpracy KGHM Polska Miedź S.A. i PGE.

20 sierpnia nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod nowoczesną siedzibę Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW - Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego (MCB) w Dziekanowie Leśnym. Budynek Centrum - obecnie w stanie surowym - pomieści 19 nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na grudzień 2021 roku.

MCB będzie ośrodkiem badawczym w dziedzinie nauk cyfrowych, który w jednym miejscu zgromadzi specjalistów z zakresu data science, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, nauk medycznych, technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Nowoczesna infrastruktura, dopasowana do potrzeb zaawansowanej technologii, umożliwi prowadzenie badań na konkurencyjnym międzynarodowo poziomie.

Do realizacji wartego ponad 83 mln zł projektu uniwersytetowi udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości 65 mln zł, z czego 55 mln zł pochodzi ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

„Bardzo lubimy inwestycje w rozwój, w inteligentny rozwój. Partnerstwo biznesu i nauki daje szansę na to, że naukowe osiągnięcia, które tu zostaną przekute w praktyczne rozwiązania, pomogą w biznesie, a ostatecznie pomogą społeczeństwu funkcjonować. Liczymy na to, że partnerzy prywatni będą korzystali z tego, co tu zostanie wypracowane, że nie pójdzie to do szuflady” - powiedział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Partnerami biznesowymi nowego centrum badawczego są KGHM Polska Miedź S.A., PGE, Termocent Marek Kitliński i Geocom Waldemar Leśko. Natomiast partnerami naukowymi są Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

„Dzięki zaangażowaniu naszych partnerów tworzymy unikatowe miejsce współpracy naukowców i przedsiębiorców. Właśnie tutaj będą wdrażane rozwiązania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii cyfrowych” - podkreślił ks. prof. Stanisław Dziekoński, dla którego budowa MCB stanowi uwieńczenie 8-letniej kadencji na stanowisku rektora UKSW.

Z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego KGHM Polska Miedź S.A. współpracuje od kilku lat. Na terenie nowego ośrodka badawczego spółka będzie realizować badania dotyczące m.in. materiałoznawstwa.

„Ta współpraca jest dla nas bardzo ważna. W polskiej nauce od lat mieliśmy do czynienia z sytuacją, że wiele wspaniałych projektów wylądowało na półce w archiwach. A my ich potrzebujemy w kopalniach, hutach, potrzebujemy w spółkach z grupy, potrzebujemy w Polsce i za granicą” - powiedział Piotr Chęciński, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, przedstawiciel KGHM Polska Miedź S.A.

Priorytetowym celem ośrodka będzie tworzenie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych w gospodarce. W dwóch budynkach MCB powstanie serwerownia i wyspecjalizowane laboratoria: m.in. laboratorium napędów elektrycznych, bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych, badań geoinformacyjnych, monitoringu środowiska, laboratorium cyberbezpieczeństwa, symulator centrum zarządzania kryzysowego, laboratoria rzeczywistości wirtualnej, druku 3D, badań termowizyjnych czy metod numerycznych i analiz statystycznych.

Spółka KGHM Polska Miedź wspiera polską - i nie tylko - naukę od kilku dekad, współpracując z uniwersytetami na Dolnym Śląsku, w Chile i USA. W 2012 roku przedstawiciele KGHM oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podpisali porozumienie dotyczące wspólnego wspierania badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych. Całkowity budżet programu wyniesie około 200 mln złotych i jest rozłożony po równo pomiędzy KGHM i NCBR.

Program zakłada realizację projektów odnoszących się do wyzwań związanych z ciągiem technologicznym KGHM. Spółka realizuje kilkadziesiąt innowacyjnych inicjatyw w skali roku.

Centrum Prasowe PAP/kp