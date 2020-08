Kościński: Siłą polskiej gospodarki jest duże zróżnicowanie

Siłą polskiej gospodarki w dobie koronawirusa jest jej duże zróżnicowanie - ocenił minister finansów Tadeusz Kościński podczas rozpoczętego w poniedziałek w Gdyni III Forum Wizja Rozwoju.

Szef resortu finansów uczestniczył w debacie pt. „Silne i słabe strony polskiej gospodarki”.

„Pandemia koronawirusa nie uderzyła równo wszystkich. Jednych uderzyła mocniej, jak np. branżę lotniczą, eventową, restauracje, galerie handlowe. I mamy też sektory, które bardzo dobrze sobie poradziły, takie jak IT czy dostawy do domu. W przyszłości wszystkie te sektory będą musiały znaleźć nowy sposób na funkcjonowania w nowych warunkach. W tej sytuacji siłą polskiej gospodarki jest duże zróżnicowanie. Nie opiera się na jednej gałęzi np. turystyce, jak niektóre kraje” - ocenił Kościński.

W pandemii koronawirusa minister dostrzega dwa duże zagrożenia.

„Ponad jedna czwarta polskich prywatnych firm wstrzymuje inwestycje. Musimy sobie wyobrazić, że prywatne inwestycje przypominają płochliwe zwierzę, schowane głęboko w norze. I musimy jakoś pomóc wyjść mu z tej nory. Musimy podjąć racjonalne działanie, aby wykluczyć, jak najwięcej przeszkód administracyjnych, obniżyć podatki” - mówił Kościński.

Podkreślił, że ważny jest w tej sytuacji także „aspekt emocjonalny”. „To jest niedocenione w Polsce, żeby powiedzieć, że +będzie dobrze+, że będą +wydawane publiczne pieniądze i będą miejsca pracy i gospodarka będzie rosła+. To też pomoże, żeby kapitał prywatny zaczął inwestować” - stwierdził.

„Drugie zagrożenie to zagrożenie zagraniczne, bo 80 proc. naszego eksportu to Unia Europejska, w tym 27 procent do Niemiec. I tam gospodarki, niestety nie funkcjonują tak dobrze jak polska gospodarka, tam jest dużo głębsza recesja” - ocenił minister finansów.