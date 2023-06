Bezpieczeństwo energetyczne Polski: dziś i jutro

Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest tematem, który od początku istnienia Forum Wizja Rozwoju zajmuje szczególne miejsce wśród bloków tematycznych. Nie inaczej było w tym roku, gdzie o kwestiach zagrożeń i wzywań, z jakimi w tym sektorze musi mierzyć się polski rząd i biznes oraz perspektywach, jakie czekają nas w następnych latach dyskutowali czołowi eksperci z branży

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A., Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Zarządu w Polskim Funduszu Rozwoju S.A, Mirosław Skowron, Prezes Zarządu PERN S.A. i Marek Wróbel, Prezes Fundacji Republikańskiej, Wojciech Malcherek, Naczelnik Wydziału Energetyki i Utrzymania Zaplecza Technicznego Biura Taboru i Wsparcia Technicznego, Adam Stolarz, Członek Zarządu PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., Michał Kuczmierowski, Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a dyskusję poprowadził Michał Niewiadomski, Założyciel Klubu Energetycznego

Paneliści byli zgodni, że w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę bezpieczeństwo energetyczne Europy zostało naruszone. Stało się tak m.in. dlatego, że wbrew temu, o czym od lat przekonywał polski rząd, europejskie elity uzależniały nasz kontynent od rosyjskich surowców: głównie ropy naftowej i gazu. Całe szczęście mimo oporu zachodnich elit polskie władze stopniowo realizowały plan dywersyfikacji dostaw dzięki czemu dziś nie musimy się obawiać, że na stacjach benzynowych zabraknie benzyny a naszemu przemysłowi gazu.

Artur Zawartko, wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. podkreślił znaczenie takich infrastruktur krytycznej, jak terminal LNG, Baltic Pipe, pływający terminal FSRU:

Rozbudowa terminala była jedną z kluczowych decyzji dywersyfikacyjnych. To, co odbywa się aktualnie, czyli drugie nabrzeże, trzeci zbiornik ma na celu podnoszenie wydajności handlowej. To, że w momencie, w którym gaz przestał płynąć mieliśmy infrastrukturę, która umożliwiała zabezpieczenie Polski i handel to był cały szereg elementów i były planowane od dawna. Do tego przyczyniło się także Baltic Pipe, ale także dodatkowe tłocznie i infrastruktura wewnątrz kraju. To dało nam poczucie komfortu, chociaż nie spokoju, bo to nie był spokój. LNG wciąż jest niezwykle ważnym paliwem z punktu widzenia całego rynku

Podczas dyskusji przypomniano m.in, że 1 października przez gazociąg Baltic Pipe zaczął płynąć do Polski gaz ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. To strategiczna inwestycja dla bezpieczeństwa naszego kraju i całej Europy Środkowej, która skutecznie uniezależniła nas o Rosji. Podobnie, jak terminal LNG w Świnoujściu, który powstał dzięki zaangażowaniu ŚP prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego. To właśnie poprzez Świnoujście Polska może odbierać skroplony gaz np. z Kataru i USA.

Mirosław Skowron, Prezes Zarządu PERN S.A. podkreślił, że – Polska jest dziś zabezpieczona, wszystkie dostawy ropy idą przez gdański Naftoport, mamy swoją bazę na Dębogórzu. Jesteśmy bezpieczni, choć kierunek wschodni jest dla nas zamknięty. Istniejąca nitka rurociągu północnego jest zabezpieczona. Na odcinku północnym udało się zaimplementować nowatorskie rozwiązania, które pozwala nam na dość dużą modyfikację, nawet do 30% więcej, przesyłu. Dziś to, co zamawiają nasi klienci jest dostarczane, także dzięki otoczeniu legislacyjnemu jesteśmy zabezpieczeni w 100%. Jest projekt drugiej nitki gazociągu północnego, inwestujemy też w zbiorniki i dobudowujemy nowe pojemności.

Eksperci wskazali, że choć koszty inwestycji w energetykę są duże, to należy się z nimi zmierzyć, bo bezpieczeństwo energetyczne jest filarem bezpieczeństwa państwa. Doceniono również rolę, jaką dla bezpieczeństwa energetycznego Polski ma powstanie multienergetycznego koncernu ORLEN, co umożliwia skoordynowanie wielu projektów realizowanych dotychczas przez różne podmioty, które dzisiaj wchodzą w skład naszego czempiona.

Uczestnicy debaty wskazali, że stoimy przed ogromnymi wyzwaniami, ale jesteśmy na najlepszej drodze, by im sprostać.

Patronat honorowy nad VI Forum Wizja Rozwoju objął Premier RP Mateusz Morawiecki. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ENERGA Grupa ORLEN. Partnerami Głównymi są: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Partnerem+ jest Agencja Rozwoju Przemysłu S..A., Polskie Koleje Państwowe S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Węglokoks S.A., Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Partnerami są: KGHM Polska Miedź S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., NASK, PERN S.A., PKO Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Rzecznik Finansowy, POLREGIO S.A., Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A., Instytut Finansów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., HOTEL SOPOT, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.. Mikro Partnerami są: Poczta Polska S.A., Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Polskie Linie Oceaniczne S.A. Projekt dofinansowano ze środków Fundacji ARP.

W partnerstwo merytoryczne nad Forum Wizja Rozwoju włączyły się: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komitet ds. Pożytku Publicznego.