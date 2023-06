Jakie znaczenie ma repolonizacja mediów dla Polski?

Jeżeli o polskich sprawach chcemy mówić polskim głosem, musimy dążyć do repolonizacji mediów, które dziś znajdują się w rękach zagranicznych koncernów, niekoniecznie sprzyjających Polsce – to clou dyskusji, dotyczącej znaczenia repolonizacji mediów, która miała miejsce podczas Forum Wizja Rozwoju.

W spotkaniu prowadzonym przez byłą dyrektor TVP1 dziennikarkę Małgorzatę Raczyńską-Weinsberg wzięli udział Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika „Sieci”, Miłosz Manasterski, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Sp. z o.o. oraz Dorota Kania, Członek Zarządu Polska Press Sp. z o.o.

Niestety w Polsce wiele mediów wciąż znajduje się w rękach zagranicznych korporacji, które realizują przede wszystkim interesy własnych państw, co poddaje w wątpliwość rzetelność tych relacji.

Zaznaczyć trzeba, że wpływ tych tytułów na kształtowanie opinii publicznej jest bardzo duży, co stwarza niebezpieczeństwo forsowania w Polsce rozwiązań prawnych czy promocji ideologii, które są popularne na Zachodzie, a które mogą zagrozić naszej narodowej tożsamości.

Głosy o repolonizacji mediów zazwyczaj spotykają się z ostrą krytyką zagranicy i totalnej opozycji, co tylko utwierdza w przekonaniu, jak potrzebny jest to proces. Zresztą wystarczy spojrzeć za naszą zachodnią granicę. Niemcy, którzy chętnie kontrolują część mediów w Polsce, zdecydowanie pilnują, by niemieckie media znajdowały się w niemieckich rękach.

Kiedy Orlen kupił Polska Press rozpętała się ogromna awantura medialna. W normalnym świecie należałoby się cieszyć z tego, że polska firma kupuje media. Okazało się, że jednak nie. Że były siły, które robiły wszystko, żeby zablokować tę transakcję – mówiła Dorota Kania, redaktor naczelny Polska Press. Niemcom zależało na tym, żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić. Traktowali tutejsze media jako maszynkę do zarabiania, żeby ten kapitał znalazł się nie w Polsce, a w Bawarii. Tak to wyglądało – ściąganie pieniędzy z polskiego rynku, drenowanie ich do niemożliwości – dodawała Dorota Kania.

Nasi sąsiedzi doskonale zdają sobie sprawę, że własne media to podstawa suwerenności państwowej i gwarant tego, by nieprzychylne państwa nie wpływały na opinię publiczną.

Kapitał ma znaczenie wszędzie. W obszarach wrażliwszych, jak media, ma znaczenie jeszcze większe. Bywają takie okresy, kiedy tego nie widać. Choćby w latach 90., kiedy rozwijaliśmy się jako Polska. Kiedy trwałą silna reakcja antypaństwowa w odpowiedzi na ciężki komunizm. I wtedy, kiedy byliśmy na prostej ścieżce łapania tlenu gospodarczego, znaczenie tego kapitału nie było tak wyraźnie widoczne. Ale już w 2008 roku, kiedy wybuchł wielki kryzys finansowy, banki cięły operację kredytową przede wszystkim na rynkach peryferyjnych, dusząc tamtejszą gospodarkę. Tak samo w mediach – można mieć tabloid w Polsce i niewprawne oko przez całe miesiące może nie dostrzegać, że jest w tym działaniu jakaś intencja. Ale w momencie krytycznym, na przykład, gdy Polska kładzie na stole reparacje, wtedy prześledźmy, co piszą. Albo miesiąc czy tydzień przed wyborami – mówił Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika Sieci. W Polsce częściowo mamy bardzo naiwne wyobrażenie Zachodu – całkowicie fałszywe. To dotyczy wielu sfer, na przykład wychowania młodzieży. Prezentuje się nam zachodniość jako całkowite rozpasanie, pełną swobodę. To jest zjawisko, które dotyka część społeczeństwa zachodniego. Natomiast istnieją szkoły, w których jest dyscyplina, nacisk na efekty. I tak samo wygląda to w sferze medialnej. Mamy wyobrażenie rynku zachodniego jako pełnego ekscesów. Niemcy są tu jednak przykładem bardzo daleko posuniętej kontroli – podkreślał Jacek Karnowski.

Jest to szczególnie ważne w epoce „fake newsów”, kiedy w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje niepewne czy wręcz kłamliwe.

