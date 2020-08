Wicepremier Hiszpanii: nasza gospodarka zaczęła się odbudowywać

Byłbym za rozłożeniem na 2-3 lata podniesienia do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku - powiedział w czwartek wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Dodał, że jest za mechanizmem, by z kwoty wolnej mogły korzystać tylko osoby do pewnego pułapu zarobków. Pytany przez jedną z telewizji prywatnych powiedział, że "nikomu nie zgłaszał" kandydatury swojej osoby na prezesa NBP