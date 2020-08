Awaria "Czajki" to katastrofa na całego!

Wskutek ponownej awarii kolektorów doprowadzających ścieki do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie do Wisły spływa obecnie ok. 8 tys. litrów nieczystości na sekundę - poinformowały w niedzielę rano Wody Polskie. Zrzut ścieków do rzeki w związku z awarią miejskie władze rozpoczęły w sobotę.

Wcześniej informowano, że do rzeki spływa ok. 3 metrów sześciennych, czyli 3 tys. litrów, na sekundę. Rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel wyjaśnił PAP, że liczba ta obecnie zwiększyła się z uwagi na poranne opady deszczu w stolicy.

W komunikacie opublikowanym na stronie Wód Polskich przypomniano, że na polecenie Ministerstwa Środowiska RDOŚ prowadzi badania dotyczące skali zagrożenia dla środowiska. „Próbki pobiera WIOŚ oraz sanepid” – czytamy.

Policzyliśmy, że takie tempo zrzutu ścieków oznacza wypływ 691 200 000 litrów nieczystości na dobe. Basen o wymiarach olimpijskich składa się z 10 torów, głębokość na całej długości wynosi 2,5 metra. W tak dużej niecce jest 3,5 miliona litrów wody. Oznacza to, że dziennie w tym tempie do Wisły wpada objętość niemal 200 basenów olimpijskich wymiarów!

»» O ponownej awarii oczyszczania ścieków w Warszawie czytaj tutaj:

Fala ścieków zmierza Wisłą do Płocka i Torunia

Rzecznik ratusza: awaria „Czajki” „zaskakująca”

_ZAMIAST SŁÓW Awaria „Czajki” w memach

Wody Polskie zapowiedziały, że czoło fali ze ściekami dotrze do Płocka w poniedziałek, ok. godz. 5. rano, a w ciągu kolejnej doby dotrze do Torunia. Dane te są zgodne ze wstępną analizą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W komunikacie przypomniano także ostrzeżenie opublikowane w związku z awarią w sobotę, aby nie korzystać z wody w rzece - zwłaszcza nie wędkować, nie pływać oraz nie podchodzić do brzegu - od stołecznego mostu Skłodowskiej-Curie na północ.

O kolejnej awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków „Czajka” poinformował w sobotę na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W kolejnym wpisie potwierdził, że w związku z awarią prowadzony jest zrzut ścieków do Wisły. Wcześniej o tym, że ścieki trafiają do rzeki, informował na Twitterze wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

»» Komentarz, czy w Warszawie powinien zostać wprowadzony zarząd komisaryczny czytaj tutaj:

Czy Trzaskowski odpowie za zaniedbania wobec Warszawy?

Poprzednia awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni „Czajka” miała miejsce rok temu - pierwszy kolektor uległ awarii 27 sierpnia, drugi - 28 sierpnia i wtedy MPWiK rozpoczęło zrzut ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy do Wisły. Do rzeki trafiało 3 tys. litrów nieczystości na sekundę. Wobec zagrożenia ekologicznego premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki płynęły do oczyszczalni od 9 września. 14 września bypass osiągnął stuprocentową wydajność.

Agnieszka Ziemska (PAP), sek