Wizja polskiego koncernu multienergetycznego

III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni stało się najważniejszym i długo wyczekiwanym wydarzeniem gospodarczym – pierwszym tego typu spotkaniem biznesu, liderów rynku, największych spółek Skarbu Państwa i polityków po lockdownie. Obecność PKN Orlen na gdyńskim kongresie, choć zdeterminowana tematem fuzji z Lotosem i PGNiG, była okazją do przedstawienia wizji multienergetycznego koncernu, zdolnego rozwijać innowacje i konkurować na zmieniającym się rynku energetycznym

Wizja rozwoju Orlenu, to wizja spółki multienergetycznej – to właśnie komunikujemy i realizujemy. Fuzja z Lotosem to jedynie pewien element, bo w tym segmencie działalności Orlen już jest. To zatem raczej koncentracja i optymalizacja łańcucha wartości, tak aby wyzwolić synergie. Ważnym elementem budowy spółki multienergetycznej był zakup aktywów Grupy Energa, które zrealizowaliśmy – jesteśmy właścicielem 80 proc. akcji spółki, co daje ok. 85 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. I kolejnym krokiem ma być przejęcie kapitałowe Grupy PGNiG. I właśnie procesy fuzji z Lotosem i PGNiG chcemy przeprowadzić w tym samym czasie, po to, by uzyskać efekt optymalizacji i przeprowadzić sprawnie reorganizację całej grupy w kierunku koncernu multienergetycznego. Tylko wówczas uzyskamy właściwy efekt biznesowy i zapewnimy rozwój koncernu w kolejnych dekadach. Dlatego prowadzimy te procesy równolegle, aby szybko stworzyć nową strukturę i sprawnie uzyskać efekt synergii w spółkach zależnych. To jest ta wizja… – mówił nam prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek podczas Forum w Gdyni.

Jak ocenił prezes PKN Orlen na początku panelu podczas pierwszego dnia Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, o bezpieczeństwie energetycznym kraju można mówić dopiero, gdy inwestycje w energetykę rozpatrujemy nie jako inwestycje pojedyncze, a sektorowe. Odpowiedział też na głosy krytyki uraz aktualne wypowiedzi polityków opozycji odnośnie tego, jak należy takie inwestycje przeprowadzić.

Od trzech lat spotykam się z różnymi pomysłami na to jak to zrobić, ale ci, co najczęściej się wypowiadają, mieli 25 lat na to, żeby te procesy zrealizować – skomentował Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. – Zacznijmy budować, robić fuzje, łączyć. Bo nie będziemy mieli w Polsce firmy, która dokona jakiejkolwiek transformacji energetycznej. Możemy się spierać nad formą, nad treścią umów, możemy taką listę obaw sobie spisać i przez kolejnych 30 lat dyskutować, co jest, a co może być lepszym rozwiązaniem.

Innowacje i rozwój

To co szczególnie wybrzmiało podczas wystąpień na Forum Wizja Rozwoju to fakt, że polska gospodarka musi rozwija się poprzez innowacje. Będzie to kluczowe szczególnie dla sektora energetycznego.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że kierunki rozwoju na 10, 20, 30 lat do przodu, będą wyznaczane przez nowoczesne rozwiązanie w energetyce oraz nowoczesne rozwiązania chemiczne i petrochemiczne – mówił premier Mateusz Morawiecki, otwierając uroczyście gdyńskie Forum. – Zwyciężą te państwa, które oprą swój model gospodarczy na automatyce, robotyce, a jednocześnie będą potrafiły zaangażować pracowników, nie zostawiać ludzi obok, tylko włączyć do rozwoju gospodarczego.

Premier jako czynniki rozwoju „gospodarki przyszłości” wymienił: sztuczną inteligencję, napędy wodorowe, automatyczne pojazdy oraz nowoczesną morską energetyką wiatrową. Według niego naszym problemem jest komercjalizacja pomysłów biznesowych, czyli wdrażanie ich na rynek i poszukiwanie klientów. „Co nam po wizji rozwoju, która zostanie w garażu…” – stwierdził Morawiecki.

O działalności PKN Orlen na tym polu mówił podczas panelu zatytułowanego „Znaczenie Parków Naukowo-Technologicznych jako źródła innowacji dla gospodarki” Zbigniew Leszczyński, członek Zarządu PKN Orlen ds. Rozwoju

Realizujemy konsekwentnie strategiczną agendę badawczą PKN Orlen, która wyznacza kierunki rozwoju projektów innowacyjnych. Zazwyczaj firmy chciałyby bardzo szybko tworzyć i implementować innowacje, by stały się trampoliną dla rozwoju. To jednak wymaga inwestycji i determinacji. Dla nas istotne jest dostarczenie klientom produktów najbardziej innowacyjnych. Współpracujemy z uczelniami wyższymi i budujemy w Płocku własne, centrum badawczo-rozwojowe. Będziemy poszukiwać nowych technologii oczekiwanych przez klientów i rynek – zapewniał Leszczyński. – Zdajemy też sobie sprawę z wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Dlatego w naszej strategii koncentrujemy się na rozwoju nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania. W tym kontekście mamy plany budowy morskiej farmy wiatrowej, inwestujemy w fotowoltaikę. Ważnym krokiem w tym obszarze było przejęcie Grupy Energa z ciekawym portfolio Odnawialnych Źródeł Energii. Dążymy do budowy silnego i nowoczesnego koncernu multienergetycznego. Innowacje oraz badania i rozwój będą nieodłącznym elementem wzmacniania naszej pozycji w regionie.

Wirus nie przeszkodził

Co naturalne, większość dyskusji podczas debat na tegorocznym Forum dotyczyła kryzysu „Covidowego” i sposobów wyjścia ze spowolnienia gospodarczego. Najczęściej pojawiającym się pytaniem kierowanym do zarządów firm uczestniczących w Forum było zapewne: „Jak poradziliście sobie z lockdownem?”.

Błyskawicznie wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, a co za tym idzie pracy zakładów produkcyjnych czy stacji paliw. Zrobiliśmy to skutecznie, bo funkcjonowały one nieprzerwanie – podkreślała Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej podczas panelu „Kluczowe czynniki dla rozwoju polskiej gospodarki? Jakim krajem będziemy w 2050 roku?” – Polski przemysł niemal suchą stopą przeszedł przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa, nie wpłynął też na długoterminowe strategie. Na przykład PKN Orlen kontynuował najważniejsze procesy inwestycyjne oraz akwizycje.

Patrycja Klarecka podkreślała też, że obserwuje powrót optymizmu gospodarczego, co jest wynikiem błyskawicznie wprowadzonych tarcz – antykryzysowej i finansowej. — W pierwszej kolejności te pieniądze pomogły w utrzymaniu miejsc pracy, ale w dłuższej perspektywie będą pracowały na długofalowe inwestycje — mówiła Patrycja Klarecka, która wyraziła przekonanie, iż Polska ma wielką szansę stać się liderem zmian – gospodarczych i technologicznych. – To właśnie duże koncerny takie jak multienergetyczny Orlen przestawią polską gospodarkę na nowe tory.

(mac)

Materiał powstał we współpracy z PKN Orlen