Buda: Polska jest traktowana jako okno na świat

- Jeszcze cztery lata temu mówienie o gospodarce było dość przewidywalne. To była dość agorytmiczna praca - mówił minister Waldemar Buda podczas podsumowania Forum wGospodarce 2023

Na początku roku zadaliśmy wszystkim pytanie - JAK STWORZYĆ I UTRZYMAĆ DOBRE WARUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI I EUROPY?

W kontekście wydarzeń, z którymi przyszło nam się zmierzyć po pandemicznym szoku, w trakcie agresji Rosji na Ukrainie, w czasie szalejącej w Brukseli zielonej rewolucji i transformacji energetycznej, coraz mocniej wpływającej na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek – takie pytanie wydało nam się zasadne i niezwykle aktualne.

Nie myliliśmy się – inwestycje i reinwestycje działających w Polsce firm stały się swoistym języczkiem u wagi w dyskusjach na temat polskiej gospodarki i na temat wyjścia z kryzysowej sytuacji.

Jak tworzyć atrakcyjne warunki do pozyskiwania inwestycji, jak przekonać firmy, do reinwestowania zysków w Polsce, kiedy za wschodnią granicą toczy się wojna? Jakich inwestycji potrzebuje Polska? Które z nich mogą podnieść odporność gospodarki na kolejne kryzysy?

Jeszcze cztery lata temu mówienie o gospodarce było dość przewidywalne. To była dość agorytmiczna praca - profesorowie się spierali o to jakie czynniki będą miały wpływ na gospodarce. No i przyszedł koronawirus, potem pandemia - wszystkie analizy zostały wywrócone i sprowadzone do historii. Dzisiaj mówienie o gospodarce to ekscytująca dynamika i praca, które wciągają nie tylko ekspertów od ekonomii, ale i praktyków - przedsiębiorców. Rola Państwa sprowadzała się do tego, by reagować na to, co przynosiła nam geopolityka. Dziś dyskusja opiera się o kilka parametrów: bezrobocie i inwestycje to są kluczowe elementy. I oczywiście konsumpcja. Chcemy rozmawiać o inwestycjach, dlaczego są takie ważne dzisiaj? No bo konsumpcja siadła. Przez wiele lat nas wspierała, dzisiaj osłabła i inwestycje to motor naszego rozwoju. I trzeba pamiętać, że w zupełnie innych warunkach. Mieliśmy naturalne przewagi konkurencyjne polegające na sile roboczej. To się mocno zmieniło - mówił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.