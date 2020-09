Orlen i PGNiG łączą siły przy budowie Elektrowni Ostrołęka

PKN ORLEN i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczynają analizę możliwości realizacji wspólnych inwestycji w energetykę gazową i biogaz. Spółki podpisały list intencyjny

List intencyjny dotyczy współpracy PKN Orlen i PGNiG przy budowie elektrowni gazowej w Ostrołęce o mocy 750 MW, w tym bloku parowo-gazowego, do końca 2024 r. oraz rozwoju biogazowni. Współdziałanie obu firm w tym projekcie miałoby charakter wspólnego przedsięwzięcia (joint venture).

Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjały naszych spółek, aby osiągać wymierne korzyści biznesowe. Współpracując możemy efektywniej realizować inwestycje wpisujące się w proces transformacji energetycznej. List intencyjny z PGNiG to kolejny krok PKN ORLEN przybliżający nas do budowy Elektrowni Ostrołęka w technologii gazowej, a także do zintensyfikowania działań na rzecz powstania sieci biogazowni. To dobry przykład kooperacji polskich spółek ukierunkowany na rozwój ich działalności i wzmacnianie polskiej gospodarki w zgodzie z europejską polityką energetyczną – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.**