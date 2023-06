CCGT Ostrołęka ma kredyt na budowę elektrowni

Spółka CCGT Ostrołęka, należąca do Grupy Orlen, zawarła umowy kredytowe na kwotę 2,64 mld zł z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych - poinformował Orlen. Środki z kredytów zostaną przeznaczone na finansowanie budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) o mocy 745 MWe netto w Ostrołęce i działalności operacyjnej.

Umowa została zawarta z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych w składzie: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Alior Bank, Bank Pekao (pełniący rolę agenta kredytu oraz agenta zabezpieczeń), KfW IPEX-Bank GmbH oraz Erste Group Bank AG.

„Dzięki budowie nowoczesnego bloku parowo-gazowego w Ostrołęce będziemy mogli zagwarantować stabilne dostawy energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-wschodniej Polsce. Inwestycja i niezawodność pracy sieci ma też duże znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego tego regionu. Jednocześnie inwestycja w Ostrołęce jest ważnym elementem naszych działań, których celem jest neutralność emisyjna koncernu. Elastyczne moce gazowe będą uzupełnieniem produkcji z odnawialnych źródeł energii zapewniając efektywną i bezpieczną transformację polskiej energetyki w kierunku obniżenia emisji gazów cieplarnianych” - powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Kwota finansowania składa się z 10-letniego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2,45 mld zł oraz dodatkowo z dwóch kredytów odnawialnych przeznaczonych na działalność operacyjną inwestora i finansowanie podatku VAT w okresie budowy elektrowni. Spłata środków z kredytu terminowego powinna nastąpić do 15 grudnia 2036 roku.

Blok CCGT uzupełni braki energii elektrycznej w obliczu prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i stopniowego odłączania od Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) wysłużonych bloków węglowych o niższej dyspozycyjności, podkreślono w materiale.

„Główny wykonawca inwestycji, amerykański koncern General Electric, informuje, że turbina gazowa, która zainstalowana zostanie w bloku CCGT Ostrołęka, będzie mogła przejść od stanu wygaszenia do pełnej wydajności w czasie krótszym niż pół godziny. Z kolei już w trakcie pracy obciążenie turbiny może być zmniejszane bądź zwiększane w tempie 88 MW na minutę. Tak duża elastyczność pozwoli na zmniejszanie ryzyka deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z dynamicznie rozwijających się źródeł odnawialnych, zależnych w dużej mierze od warunków pogodowych” - czytamy w komunikacie. „Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy Orlen. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 roku” - podsumowano.

W Elektrowni Ostrołęka, po zarzuceniu w 2020 r. budowy 1 000 MW bloku na węgiel, powstaje blok gazowo-parowy o mocy rzędu 745 MW. Podpisany w czerwcu 2021 r. z wykonawcą - GE aneks do kontraktu na budowę elektrowni Ostrołęka C przewiduje, że blok powstanie za ok. 2,5 mld zł.

Powstająca elektrownia gazowa ma zagwarantowane przychody z rynku mocy w wysokości co najmniej 4,72 mld zł przez 17 lat, poczynając od 2026 r.

ISBnews/PAP/rb