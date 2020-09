Hybrydowe i elektryczne Mercedesy wspierają Eneę

Już w najbliższy weekend (5-6 września 2020 roku) odbędzie się Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, czyli największa triatlonowa impreza w Polsce i jedna z największych tego typu w Europie

To sportowe widowisko najwyższej klasy, nierzadko wymagające od uczestników nadludzkiej wytrzymałości – a przede wszystkim woli do walki z własnymi ograniczeniami. Partnerem imprezy jest Mercedes-Benz Polska. Zawodników na trasie będą wspierać hybrydowe modele plug-in oraz pojazdy elektryczne, symbolizujące rozwój elektromobilności. Oficjalnym autem zawodów jest 408-konny SUV na prąd – EQC.

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia to jedne z największych zawodów triatlonowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku startują w nich sportowcy z kilkudziesięciu krajów świata. Zawody rozgrywane są na dystansie IRONMAN 70.3: uczestnicy do pokonania mają 1,9 km pływania w Zatoce Gdańskiej, 90-kilometrów trasę kolarską ulicami Gdyni i drogami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz 21 kilometrów biegu ulicami Gdyni i Bulwarem Nadmorskim. To wszystko w maksymalnie osiem godzin – ale najlepsi „schodzą” poniżej czterech.

W minionych latach impreza przyciągała czołówkę polskich i zagranicznych zawodników, w tym ambasadora Mercedes-Benz Jana Frodeno, który zwyciężył w ubiegłorocznej edycji. Producent spod znaku trójramiennej gwiazdy regularnie wspiera organizację gdyńskiego triatlonu. W tym roku uczestników asystować będą modele elektryczne oraz hybrydy plug-in Mercedes-Benz oraz elektryczne smarty – na znak transformacji, którą przechodzi właśnie motoryzacja. Lokalnie bezemisyjna jazda, która jest atrybutem aut na prąd oraz hybryd plug-in, umożliwia ograniczenie poziomu zanieczyszczeń oraz hałasu.

Na trasie pojawią się Mercedesy z hybrydowym napędem plug-in: GLC 300e Coupe oraz Klasa A 250 e, a także elektryczne smarty fortwo coupe i cabrio oraz elektryczny SUV Mercedes-Benz EQC z napędem obu osi o mocy 408 KM i ponad 400-kilometrowym zasięgiem. Dodatkowo, po raz pierwszy w Polsce, zostanie zaprezentowany nowy model marki - Mercedes EQV.

Program imprezy został gruntownie przeorganizowany, tak aby dostosować go do aktualnych wymagań prawnych i sanitarnych – i zadbać o najwyższe bezpieczeństwo.

Mat.Pras./KG