Igrzyska Europejskie to sukces gry zespołowej

Igrzyska Europejskie to wielki projekt zarówno pod względem sportowym jak i pod względem koordynacji wielu kluczowych działań i inwestycji. To największa, ale nie jedyna wielka impreza sportowa organizowana w najbliższych latach w Polsce. To także sukces gry zespołowej, zarówno w rządzie jak i samorządzie, w tym wicepremiera Jacka Sasina oraz ministra sportu Kamila Bortniczuka

Polski sport zasługuje na normalność i poczucie bezpieczeństwa, również pod kątem wsparcia ze strony polskich władz i instytucji. Oprócz Igrzysk Europejskich (IE) w tym roku będziemy również gospodarzami mistrzostw świata kobiet w siatkówce, a w 2023 mistrzostw świata mężczyzn w piłce ręcznej. Koordynacja wszystkich działań niezbędnych dla dobrej organizacji wielkich imprez sportowych to z definicji jeden z ważnych obszarów odpowiedzialności Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Organizacja IE w Krakowie była chwilami drogą przez mękę. Temat ich organizacji był procedowany z poważnymi problemami przez dwa lata, MSiT zaangażowało się w niego pełną parą zaraz po jego ponownym powołaniu i już po 2 miesiącach finalizują porozumienie z samorządem.

Dotychczas cała odpowiedzialność za ten ważny projekt spoczywała na swoistemu człowieku od zadań specjalnych w rządzie Zjednoczonej Prawicy, czyli na ministrze Jacku Sasinie. Jak dotąd nie bał się on wyzwań przez niektórych określanych jako skrajnie trudne, nawet jeśli były wizerunkowym wyzwaniem. Organizacja IE to również duże wyzwanie, nie tylko wizerunkowe. Dziś w organizacji IE wspiera go minister Kamil Bortniczuk, który zdejmuje z niego odpowiedzialność za ten temat.

Powołanie MSiT oznacza, że te projekt IE nie musi być oddany pod nadzór specjalny, ponieważ posiada swojego naturalnego gospodarza. Jak ocenia samo ministerstwo, to ważny społecznie obszar, z olbrzymim potencjałem jednoczenia społeczeństwa, dlatego nie może opierać się wyłącznie na rozwiązaniach specjalnych i nadzwyczajnych.

Igrzyska europejskie to inicjatywa marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego. Bez jego impulsu i zaangażowania oraz powyższej gry zespołowej, tak duży projekt nie miałby szans na realizację. Sam marszałek Kozłowski widzi je jako wielką szansę dla rozwoju tego regionu. Jak sam podkreślał w wywiadzie z połowy 2021 roku, igrzyska mają wprowadzić Małopolskę na europejskie salony. Koszty planowanych w Krakowie i Małopolsce igrzysk europejskich szacował na 150-200 mln zł.

mw

