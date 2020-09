GUS: PKB w II kw. 2020 r. zmalał o 8,2%

GUS: PKB w II kw. br. zmniejszył się o 8,2 proc. w skali roku wobec wzrostu o 2,0 proc. w I kw. w skali roku. W ujęciu kwartalnym PKB w II kw. zmalał o 8,9%

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2020 roku spadł o 8,2 proc. w ujęciu rocznym wobec wzrostu na poziomie 2,0 proc. w ujęciu rocznym w I kw. 2020 r. Z kolei kwartał do kwartału PKB spadł o 8,9 proc. Przedstawione przez urząd dane są szacunkowe.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest to suma wartości produktów finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w ciągu jednego roku i wyrażona w cenach rynkowych. Rachunek PKB ograniczony jest do terytorium danego kraju. Oznacza to, że przy rachunku PKB nie ma znaczenia kto jest właścicielem czynników wytwórczych; ważne jest to, aby zainstalowane one były w granicach danego kraju.

Inaczej jest w przypadku Produktu Narodowego Brutto (PNB). PNB jest to suma produktów finalnych wytworzonych przez czynniki wytwórcze będące własnością podmiotów danego kraju, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie są one zainstalowane. W Polsce nie prowadzi się – jak do tej pory – rachunku PNB, ponieważ skala polskich inwestycji za granicą jest jeszcze stosunkowo niewielka.

PAP/mt

