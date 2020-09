CPK stawia na kolej dużych prędkości. Ten projekt połączy największe miasta

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) planuje budowę drugiego tunelu pod Łodzią, którym kursować będą pociągi dalekobieżne dużych prędkości. To trasa z Warszawy przez CPK do dworca Łódź Fabryczna i dalej w stronę Wrocławia i Poznania – powiedział PAP rzecznik CPK Konrad Majszyk.

Obecnie pod Łodzią PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) budują tunel prowadzący z Dworca Kaliskiego na Dworzec Fabryczny. Ma to ułatwić kolejową komunikację aglomeracyjną i pasażerską między miastami oraz umożliwić szybsze podróżowanie przez Łódź.

Inna będzie funkcja drugiego łódzkiego tunelu kolejowego, który zamierza budować spółka Centralny Port Komunikacyjny.

„Nasz tunel będzie obsługiwał pociągi dużych prędkości, które w rejonie Łodzi zatrzymywać się będą tylko na Dworcu Fabrycznym. To tunel dalekobieżny, w przyszłości kluczowy element trasy między Łodzią i Warszawą, po której pociągi będą jeździły z prędkością do 250 kilometrów na godzinę, zapewniając czas przejazdu między Warszawą i Łodzią w ok. 45 minut” – wyjaśnił rzecznik CPK Konrad Majszyk.