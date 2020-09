"Dbajmy o naturę" - Premier włącza się do #StopFurChallenge

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło w mediach społecznościowych akcję #StopFurChallenge, której uczestnicy mają wyrażać poparcie dla tzw. piątki dla zwierząt, czyli projektu, który przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane

Pierwszy w akcji wziął udział Jarosław Kaczyński. Do inicjatywy nominował Premiera Mateusza Morawieckiego, który odpowiedział na wyzwanie.

Dbajmy o naturę. Dbajmy o środowisko naturalne. Dbajmy o zwierzęta - napisał szef rady ministrów na Twitterze.

Zakaz hodowli zwierząt na futra, to kwestia naszej wrażliwości. To także zwykła, ludzka przyzwoitość. Chcemy pomagać zwierzętom, ale także i samym sobie - dodał w materiale wideo. Po czym nominował kolejne osoby do akcji.