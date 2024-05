Bosak: Premier bierze rolników na przeczekanie

Premier Donald Tusk bierze strajkujących w Sejmie rolników na przeczekanie, licząc, że rozejdzie się to po kościach - powiedział we wtorek w Studiu PAP wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Rolnicy protestujący od kilku dni w Sejmie rozpoczęli strajk głodowy, co ogłosił w poniedziałek Mariusz Borowiak ze Związku Rolników „Orka”. Zapowiedział, że protest będzie kontynuowany do czasu, aż spotka się z nimi premier Donald Tusk.

Chodzi im o wstrzymanie „zalewania polskiego rynku” produktami z Ukrainy oraz „wstrzymanie nowych wymagań stawianych gospodarstwom przez polski rząd i Unię Europejską”.

Premiera brak

Bosak we wtorek w Studiu PAP pytany o to, czy Konfederacja wesprze strajkujących rolników, odpowiedział, że jego ugrupowanie od lat wspiera rolników, sam we wtorek udaje się do Sejmu, by z nimi porozmawiać. Podkreślił, że w jego ocenie rolnicy są niezadowoleni z rozmów z rządem, z których „nic nie wynika”, więc „naturalne jest, że protestują i domagają się dalszych spotkań”.

Premier wyraźnie bierze ich na przeczekanie, licząc na to, że po prostu rozejdzie się to po kościach. Produkcja rolna w Polsce przestała być dochodowa, a ludzie nie chcą bankrutować, sprzedawać swojej ziemi, likwidować gospodarstw i to jest zdrowy instynkt przetrwania - ocenił.

Powiedział, że jeśli do tego nie dojdzie, to produkcja żywności w UE, w tym Polsce, stanie się niedochodowa, co spowoduje wzrost importu produktów spożywczych i obniży nasze bezpieczeństwo żywnościowe.

pap, jb