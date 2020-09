Miały być zbawieniem. Jest afera z hybrydami plug-in

Hybrydy plug-in miały pomóc producentom w zwinnym przejściu w erę samochodów elektrycznych. Tymczasem okazuje się, że emisja CO2 jest nawet 10-krotnie wyższa od deklarowanej

Niemiecka organizacja Deutsche Umwelthilfe wezwała rząd federalny Niemiec do natychmiastowego wstrzymania wszelkich dotacji na zakup tego rodzaju pojazdów. Jej zdaniem ładowane z gniazdka auta hybrydowe szkodzą środowisku w zdecydowanie większym stopniu niż zwykłe hybrydy a nawet - uwaga - samochody z silnikami wysokoprężnymi.

DUH zwraca uwagę, że wielu użytkowników wykorzystuje samochody plug-in jak normalne auta spalinowe, zamiast korzystać z energii zgromadzonej w akumulatorach. To powoduje, że nie dość iż zużycie paliwa jest wyższe, to spada sprawność baterii. Przedstawiciele DHU nie mają wątpliwości, że hybrydy plug-in to wybieg mający na celu utrzymanie w ofercie luksusowych pojazdów z dużymi silnikami spalinowymi. A nawet nazywają je „pseudoelektrykami”.

Co ciekawe organizacja nie neguje samej technologii. Problemem jest, że coraz częściej trafia do luksusowych suvów, gdzie - tylko „wirtualnie” przyczynia się do obniżenia emisji spalin. A nabywcy niekoniecznie przejmują się ekonomią.

Czytaj też: Ekologia: będzie wyższa akcyza na auta używane

motoryzacja.interia.pl/KG