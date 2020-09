Takim seniorom nie wystarcza „Sto lat”...

Z roku na rok w Polsce rośnie liczba osób, które ukończyły 100 lat. Obecnie oddziały ZUS wypłacają świadczenia honorowe dla 2,2 tys. stulatków. To o 200 więcej niż jeszcze w 2018 roku - poinformowała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Wysokość świadczenia honorowego jest różna i zależy od kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Od 1 marca 2020 roku to 4 294 zł każdego miesiąca. Rok wcześniej było to 3 731 zł brutto, dwa lata temu 3 536 zł.

„Świadczenie honorowe przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 100 lat – niezależnie od tego, czy otrzymują już emeryturę bądź rentę. Przyznawane jest z urzędu tym seniorom, którzy pobierają rentę lub emeryturę” – podkreśliła prof. Uścińska.

Osoby, które nie pobierały wcześniej świadczenia, ponieważ nie pracowały (dotyczy to szczególnie kobiet, które niekiedy przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi) powinny złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego dokument potwierdzający datę urodzenia. W imieniu uprawnionego 100-latka może to zrobić także członek rodziny. Jak przekazał ZUS, w tym roku przyznano 980 świadczeń honorowych dla stulatków, czyli o 123 więcej niż jeszcze w 2018 r.

Według prognoz analityków, na które powołuje się Zakład, liczba stulatków będzie stale rosła. „Prognozuje się, że w 2040 roku będzie ich w naszym kraju ponad 20 tysięcy” - wskazał ZUS.

Karolina Kropiwiec (PAP), sek