Emerycie - czy otrzymałeś już waloryzację?

Wypłata zwaloryzowanych emerytur i rent przebiega bez zakłóceń, wyższe świadczenia otrzymało do tej pory prawie 4 mln osób - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 12,12 proc.

„Wypłata zwaloryzowanych emerytur i rent przebiega bez zakłóceń. Od 1 marca ZUS przekazał już blisko 4 mln zwaloryzowanych świadczeń. Kosztowało to ponad 1,3 mld zł. Przygotowywane są wypłaty dla pozostałych emerytów i rencistów w kolejnych terminach” - przekazał rzecznik ZUS.

Waloryzacja odbywa się automatycznie. Nie trzeba składać wniosków.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosły o 12,12 proc. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi teraz 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona została też renta socjalna.

Jakie kwoty wzrosły?

Wzrosła też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych do 2419,33 zł. Wyższe jest także świadczenie honorowe dla stulatków. Dla osób, które swoje setne urodziny obchodziły po 29 lutego tego roku świadczenie honorowe wynosi 6246,13 zł.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tąpnięcie na rynku gazu!

Otwarto pierwszy sklep z alkoholem. Dla dyplomatów

Niemcy szykują się na… Ramadan!

Kupimy czołgi, ale priorytet mają mundury i hełmy

Waloryzacja obejmuje także świadczenia przyznane do końca lutego 2024 roku. I tak dodatek dla sieroty zupełnej wzrósł z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, a ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

Kiedy decyzja?

Każdy emeryt i rencista, który miał 29 lutego prawo do wypłaty świadczenia, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu.

PAP/ as/