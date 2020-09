Nadchodzi nowa generacja konsol. Co czeka graczy?

Tegoroczna jesień zapowiada się gorąca dla fanów gier. W listopadzie do sklepów trafią zarówno Play Station 5, jak i Xbox Series. Po tygodniach oczekiwań w końcu wiadomo więcej o tych sprzętach i można porównać, co mają do zaoferowania

Obydwie konsole dzieli nieco ponad tydzień przerwy pomiędzy premierami. Wcześniej będzie można zakupić w sklepach Xboxa, 10 listopada. Z kolei dziewięć dni później do graczy trafi PS5. W niektórych krajach, np. w USA PS5 premierę będzie miał już 12 listopada.

Xbox Series X ma kosztować 2249 zł. Z kolei cena mniejszej wersji - S to 1349 zł. Dla porównaniu - w przypadku PS5 standardowa wersja ma kosztować 2299 zł. Natomiast za cyfrową trzeba będzie zapłacić 1899 zł.

Procesor i układ graficzny firmy AMD ma zapewniać, że Xbox Series X będzie 4 razy bardziej wydajny niż Xbox One X. Co ważniejsze - 12 Teraflopów to będzie moc obliczeniowa konsoli Microsoftu, co czyni ją najmocniejszą dotychczas konsolą (dla porównania PS5 oferować będzie moc 10,28 TF). Xbox One X dysponował mocą 6 TF, a podstawowy Xbox One S 1,4 TF. Widać zatem dużą różnicę. Natomiast reszta parametrów jest już do siebie podobnych. M.in. pamięć RAM zarówno PS, jak i XBOX oferują 16 GB.

Podczas konferencji prasowej Sony poinformowano o tym jakie gry na PS5. W oczy rzuca się od razu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (za ok. 267 zł). Potem warto wypatrywać m.in. Final Fantasy XVI, God of War: Ragnarok , Hogwart’s Legacy czy Resident Evil Village. Wraz z nową konsolą Sony wprowadza również abonament pod nazwą PlayStation Plus Collection. Pozwoli na skorzystanie z najciekawszych gier, które były dostępne na starszej generacji – PS 4.

Xbox oczywiście kontynuuje funkcjonowanie tzw. Game Pass. Po zakupie otrzymujemy dostęp do ekskluzywnych zniżek oraz ofert na wyłączność. Jednym z tytułów startowych będzie tutaj Halo Infinite. Oprócz tego będzie można zagrać chociażby w Assassin’s Creed: Valhalla, Forza Horizon, The Ascient czy Medium.

Pod względem technicznym na lepszy sprzęt zapowiada się Xbox. Jednak podobnie jak w przypadku poprzednich konsol - większą bibliotekę gier prawdopodobnie będzie miało Play Station. Oczywiście są gracze oddani danym konsolom. I prawdopodobnie Ci, którzy grali na PS4 szybko „przesiądą się” na PS5. Niezdecydowani będą mieli większy problem z decyzją. Natomiast producenci na pewno już zacierają ręce, bo nadchodzi powoli okres świąteczny. I taka technologia będzie idealnym prezentem pod choinkę.

Czytaj też: Ile zapłacimy za nowe konsole? Wyciekły ceny!

KG