Zadebiutowała polska gra - "Dying Light 2: Stay Human"

Gra „Dying Light 2: Stay Human” zadebiutowała na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox, podał Techland

Gra ‘Dying Light 2: Stay Human’ będzie dostępna po godzinie pierwszej w nocy na PC (Steam, EGS), PS4/5, Xbox One oraz Xbox series X/S. Po 7 latach produkcji Techland wyda swój tytuł skupiający się na parkourze oraz walce. Gra zaoferuje otwarty świat osadzony we współczesnych wiekach ciemnych, wybory, które mają nieodwracalne konsekwencje oraz system dni i nocy - czytamy w komunikacie.

Fabuła gry to ok. 20-40 godzin, a wątki poboczne kilkadziesiąt dodatkowych godzin. Cena bazowa gry to 59,99 USD.

Jak podał Trigon, pierwsze oceny to: Metacritic 77/100 (PS5 – 47 opinii); 80/100 (PC – 28 opinii); OpecCritic 76/100 (108 opinii). Pierwsze recenzje na Steam – 76% positive. Wystawiono ok. 3 tys. recenzji od momentu odblokowania gry. Peak graczy na Steam po odblokowaniu produkcji to 164 tys. (51. miejsce wszechczasów na Steam).

Produkcja zajęła 6 lat. Szacowany budżet gry to ok. 100 mln USD. Paweł Marchewka, prezes, wskazywał w mediach, że sukcesem będzie sprzedaż 10 mln sztuk gry w 2022 r.

Techland podał na Twitterze, że nad produkcją pracowało 1 500 deweloperów i artystów, tj. o ponad 500 więcej niż nad pierwszą częścią gry.

Techland - niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca - powstał w 1991 roku. Firma zatrudnia ponad 400 osób w biurach w Warszawie, Wrocławiu i Ostrowie Wielkopolskim. Polska firma znana jest najbardziej z gier „Dead Island”, „Call of Juarez” oraz „Dying Light” i dodatku „Dying Light: The Following”. Łącznie marka „Dying Light” przyciągnęła ponad 16 mln graczy.

ISBnews/KG