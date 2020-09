Orlen z siecią tankowania aut wodorem w Czechach

Grupa Orlen planuje w tym roku budowę punktów tankowana wodoru na dwóch stacjach paliw w Czechach, w Pradze i Litvinowie. Zamierza też otworzyć kolejne stacje wodorowe, w tym w Brnie i Pilznie. Inwestycje te wpisują się w strategię osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r. - podał PKN Orlen

Informując we wtorek o swych planach koncern podkreślił, że „Grupa Orlen konsekwentnie rozwija przyjazną środowisku technologię wodorową”.

Podkreślił zarazem, że planowane w Czechach inwestycje „wpisują się w ogłoszone przez koncern osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 r”. Z początkiem września PKN Orlen zapowiedział, że zamierza zredukować emisję CO2 z aktywów rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc., a w sektorze wytwarzania energii - o 33 proc. Jak podał wówczas koncern, w perspektywie 2030 r. chce zainwestować 25 mld zł w redukcję oddziaływania na środowisko i nowe linie biznesowe.

Transformacja energetyczna jest koniecznością, a my chcemy być jej liderem w Polsce i Europie Środkowej - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany we wtorkowym komunikacie spółki.

Wskazał przy tym, że wyzwania związane transformacją energetyczną, w tym z globalnym trendem nowej mobilności, koncern zamierza wykorzystać również biznesowo.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że wodór jest bezpieczny i przyjazny środowisku. Wspomniał przy tym, iż pozyskuje się go m.in. z gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii, a także z biomasy, a po oczyszczeniu może być stosowany jako paliwo w pojazdach elektrycznych, „stanowiąc w niedalekiej przyszłości alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych”. „Wodór jest paliwem szczególnie popularnym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Niemczech” - zauważył koncern. Jak podał, pod koniec ubiegłego roku na świecie działały 432 stacje tankowania wodoru, z których 330 jest ogólnodostępnych.

Pojazdy napędzane wodorem to przyszłość motoryzacji, między innymi ze względu na krótki czas tankowania czy nieskomplikowany technicznie sposób magazynowania i przewożenia wodoru. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z władzami Pragi, województwa środkowoczeskiego i usteckiego w sprawie jego wykorzystania w transporcie publicznym w Czechach. Jesteśmy też w stałym kontakcie z producentami samochodów napędzanych wodorem, co w przyszłości może zaowocować współpracą i ciekawymi projektami – powiedział Tomasz Wiatrak, prezes czeskiego Unipetrolu, który należy do Grupy Orlen i zarządza stacjami Benzina.