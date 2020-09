233 mld dolarów jest warta chmura obliczeniowa na świecie

Zgodnie z ostatnim raportem IDC, światowy rynek chmury publicznej w 2019 roku osiągnął wartość 233,4 mld dolarów i 26-proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższa dynamika wzrostu charakteryzuje segmenty IaaS – infrastruktury jako usługi oraz PaaS – czyli platformy jako usługi, które w przeciągu roku zwiększyły wartość o blisko 40 proc.

Chmura obliczeniowa jest dziś fundamentem dla wszystkich działań cyfrowych, na których polegają zarówno osoby indywidualne jak i przedsiębiorstwa, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19 – mówi Rick Villars, wiceprezes odpowiedzialny za badania sektora ITC w IDC. Do niedawna firmy mówiły o przejściu do środowiska chmurowego, które miało trwać nawet dekadę. Dziś chcą zakończyć swoją transformację w mniej niż połowę tego czasu – dodaje.

W porównaniu z rokiem 2016, rynek usług chmury publicznej urósł ponad dwukrotnie. W tym samym okresie łączne wydatki na IaaS i PaaS wzrosły niemal trzykrotnie. IDC przewiduje, że w ciągu najbliższych kilku lat wydatki na IaaS i PaaS nadal będą rosły w tempie wyższym niż wzrost całego rynku chmury.

IaaS rośnie jak na drożdżach

Dzisiejsza niepewność gospodarcza zmusza do zwrócenia uwagi na podstawowe korzyści, jakie otrzymujemy dzięki IaaS – niskie koszty, elastyczne wsparcie dla biznesu i odporność na zawirowania zewnętrzne – mówi Deepak Mohan, dyrektor ds. badań dotyczących rynku chmury obliczeniowej w IDC. – Optymalizacja kosztów i elastyczny model biznesowy są głównymi czynnikami wpływającymi na decyzje inwestycyjne w IT, a to kluczowe zalety IaaS. Zakłócenia związane z pandemią COVID-19 przyspieszyły wdrażanie cloud computingu zarówno w tradycyjnych korporacjach, jak i u dostawców usług cyfrowych, którzy cały czas zwiększają wykorzystanie chmurowej infrastruktury informatycznej – dodaje.

Wyniki badania nie dziwią Stanisława Dałka, wiceprezesa i dyrektora technologii w firmie CloudFerro, która jest obecnie jednym z większych polskich dostawców usług chmurowych: Rynek chmury publicznej rozwija się w świetnym tempie, które zapewne w kilku najbliższych latach zostanie podtrzymane. Powodem jest nie tylko wzrost zainteresowania klientów. Wzrost w sektorze IaaS, w których się specjalizujemy, odbywa się także dzięki ciągłemu rozwijaniu funkcjonalności oraz nowych usług. Operatorzy chmurowi działają w skali nieosiągalnej dla pojedynczych klientów, co pozwala im zatrudniać najlepszych specjalistów, redukować zużycie energii, obniżać koszty infrastruktury i świadczyć niezwykle efektywne usługi. Chmura jest dziś podstawą rozwoju cyfrowego biznesu i znajduje się wśród priorytetów CIO na całym świecie. Umożliwia rozwój Przemysłu 4.0 i takich technologii jak edge computing, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy 5G. Ostatecznie, każda z nich wymaga skalowalnej, elastycznej i wydajnej platformy infrastrukturalnej, jaką jest IaaS – wyjaśnia Stanisław Dałek.

W 2018 roku globalna wartość segmentu IaaS wynosiła 35,4 mld dolarów, w roku 2019 było to już 49 mln dolarów. Wzrost rok do roku wyniósł 38,4 proc.

Wyspecjalizowani dostawcy chmury

Cloud computing jest specyficznym sektorem, zdominowanym przez kilku największych dostawców chmury. Jednak na znaczeniu zyskują również wyspecjalizowani i niszowi operatorzy.

Mniejsi dostawcy cloud computingu również odnoszą sukcesy, dostarczając swoje usługi dobrze dostosowane do potrzeb określonych branż i zastosowań. Wiele instytucji administracji publicznej, organizacji i lokalnych przedsiębiorstw często preferuje mniejszych dostawców, którzy tworzą rozwiązania szyte na miarę i są w stanie przystosować swoją ofertę do modelu biznesowego konkretnego klienta – dodaje wiceprezes CloudFerro. Bywa, że przy wyborze dostawcy rozwiązań chmurowych decydującą rolę odgrywa lokalizacja geograficzna, podleganie lokalnemu prawu i określonym normom, tworzenie lokalnych miejsc pracy oraz wyspecjalizowane rozwiązania i doświadczenie w obsłudze określonej branży – wyjaśnia Stanisław Dałek.

Dobrym przykładem jest firma CloudFerro, która tworzy i obsługuje chmury obliczeniowe dla wyspecjalizowanych rynków, m.in. europejskiego przemysłu kosmicznego. Firma przechowuje i przetwarza wielkie zbiory danych, w tym wielopetabajtowe repozytoria danych satelitarnych obserwacji Ziemi. Dostawca cloud computingu w tym wypadku zapewnia nie tylko środowisko chmury, ale również mechanizmy umożliwiające przechowywanie, przeszukiwanie i przetwarzanie dużych zbiorów danych, które są na bieżąco zasilane aktualnymi informacjami z satelitów.

Wyższa efektywność dzięki chmurze

Kiedy w wyniku pandemii wiele przedsiębiorstw zostało zmuszonych do przeniesienia swoich aplikacji do chmury publicznej, poznały one korzyści płynące z takiego rozwiązania i mało prawdopodobna jest zmiana tego kursu. Dlatego z dużą dozą pewności można powiedzieć, że firmy nadal będą gremialnie wdrażać rozwiązania cloud computingu.

Niedawne badanie Deloitte na temat wykorzystania chmury obliczeniowej w polskich firmach pokazało, że organizacje dostrzegają duży wzrost efektywności działania IT dzięki wdrożeniu cloud computingu. 68 proc. zwraca uwagę na uzyskanie możliwości skalowalności i większej elastyczności infrastruktury, 50 proc. na uproszczenie zarządzania infrastrukturą, a 46 proc. ankietowanych dostrzega oszczędność kosztów. Zdecydowana większość (77 proc.) firm potwierdziła też, że inwestycja w chmurę przekroczyła ich oczekiwania.

