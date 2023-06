Rośnie wartość sprzedaży eksportowej polskich MŚP przez Amazon

Wartość sprzedaży eksportowej polskich MŚP w 2022 r. za pośrednictwem sklepów Amazon wyniosła 4,4 mld zł, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r - podała platforma. Ponad 75 proc. polskich przedsiębiorców sprzedających na Amazon zdecydowało się na sprzedaż zagraniczną w ramach Unii Europejskiej.

Sprzedawcy mają do wyboru różne modele współpracy z Amazon. Obsługę zamówień mogą realizować samodzielnie lub skorzystać z globalnej sieci dystrybucji i outsource’ować magazynowanie, odbiór, pakowanie i dostarczanie, jak również obsługę klientów oraz proces zwrotów w ramach programu Fulfillment by Amazon (FBA). Z tej opcji skorzystało już ponad 40 proc. polskich MŚP.

Jak poinformowano, w Europie wartość międzynarodowego e-commerce w 2022 r. wyniosła 179,4 mld euro. Z danych Amazon wynika, że w 2022 r. ponad 275 000 europejskich małych i średnich przedsiębiorców prowadziło sprzedaż za pośrednictwem sklepów Amazon, z czego 40 proc. eksportowało swoje produkty na terenie Europy. Wartość sprzedaży zagranicznej europejskich MŚP w sklepach Amazon przekroczyła 17 mld euro, notując ponad 20 proc. wzrostu r/r.

„Naszą rolą jest ułatwianie przedsiębiorcom ekspansji międzynarodowej bez konieczności dokonywania dużych inwestycji. Wszystko po to, by wspierać ich w swobodnym korzystaniu z zalet jednolitego rynku UE. Sprzedawcy zewnętrzni (z których wielu to MŚP) odpowiadają za ok. 60 proc. całkowitej sprzedaży Amazon. Wiemy, że poza otwartymi granicami do rozpoczęcia sprzedaży zagranicznej potrzebują narzędzi, doświadczenia i wiedzy na temat cross-border e-commerce. Dlatego dzielimy się swoim know-how, z którego skorzystało już 275 tys. przedsiębiorców sprzedając swoje produkty w 9 europejskich sklepach Amazon i docierając do setek milionów klientów” - powiedział Benedikt Berlemann, dyrektor EU Marketplace Expansion w Amazon.