Polska wkroczy na światowy rynek kosmiczny

Światowy rynek usług kosmicznych w 2022 r. przyniósł 384 mld dol. przychodu - informuje Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). W październiku Polska kupiła cztery satelity, które mają zacząć działać w 2027 roku.

W opublikowanym w czwartek tygodniku Instytut przypomina, że koszt budowy kupionych przez Polskę satelitów to 85 mln euro, trzy z nich będą optoelektroniczne, a jeden radarowy. Tym samym zasób satelitów należących do polskich podmiotów wzrośnie z sześciu do dziesięciu.

Według PIE, światowy rynek kosmiczny w 2022 r. przyniósł 384 mld dol. przychodu, z czego rynek satelitarny odpowiada za 73 proc., czyli 281 mld dol. The Satellite Industry Association (SIA) wskazuje, że najwięcej - 145 mld dol. generuje rynek sprzętu naziemnego służącego do odbioru sygnału satelitarnego oraz same usługi satelitarne - 113 mld dol. Produkcja samych satelitów w 2022 r. była warta niecałe 16 mld dol.

Z przytaczanych w Tygodniku danych Biura ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej (UNOOSA) wynika, że obecnie na ziemskiej orbicie znajduje się około 10,3 tys. satelitów, z czego blisko 7,8 tys. sprawnych. 67 proc. aktywnych satelitów na ziemskiej orbicie należy do podmiotów z USA, Chiny mają ich 9 proc., Wielka Brytania 8 proc. udziałów. Rosja ma niecałe 3 proc., a Japonia 1,5 proc.

Około 80 proc. obiektów na ziemskiej orbicie ma przeznaczenie komercyjne, obiekty państwowe, ale nie należące do podmiotów wojskowych, stanowią 10 proc. Satelity wojskowe na orbicie stanowią ponad 6 proc. Spośród podmiotów komercyjnych najwięcej satelitów - 50 proc. wszystkich ma amerykański Space X. 7 proc. ma brytyjska firma OneWeb.

PAP/RO