Fundusze unijne odpowiedzią na koronakryzys

Funduszowy Pakiet Antywirusowy to obecnie ponad 14 mld zł ze środków europejskich na działania antycovidowe.

Impact’20 Connected Edition to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce, które skupiło polskich i międzynarodowych liderów biznesu, polityki i nauki. Tematami rozmów i dyskusji były m.in. kwestie dotyczące gospodarki, finansów, nowych technologii czy energetyki.

Waldemar Buda, wiceminister fundusz i polityki regionalnej wziął m. in. udział w panelu „Nowa Perspektywa (NP) i Fundusz Ożywienia Gospodarczego (FOG) - olbrzymi budżet dla rozwoju Polski - jaką strategię wybrać?”.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej intensywnie pracujemy na zagospodarowaniem pieniędzy z nowego unijnego budżetu. Opracowujemy Umowę Partnerstwa, która ostatecznie określi, co będzie wspierane z funduszy unijnych w ramach polityki spójności i będzie stanowić mandat negocjacyjny z Komisją Europejską. Niebawem dokument zostanie poddany konsultacjom w regionach. Równocześnie przygotowujemy Krajowy Plan Odbudowy, który jest warunkiem uzyskania wsparcia z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - rozpoczął panel Waldemar Buda.

Podkreślił, że w obecnej perspektywie unijnej dużym wsparciem zostały objęte projekty związane z pracami badawczo-rozwojowymi.

Łącznie na wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczyliśmy prawie 35 mld euro z funduszy unijnych z Programu Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz regionalnych programów operacyjnych – powiedział Waldemar Buda.

Wzrost nakładów na działalność B+R tworzy warunki do tego, aby polska gospodarka mogła stawać się coraz bardziej innowacyjna i przeszła z fazy korzystania z technologii zagranicznych, do etapu, w którym coraz więcej firm krajowych będzie wykorzystywać wyniki badań oraz innowacje do wzmacniania swojej pozycji na rynku.