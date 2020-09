Doradca podatkowy podrzuca pomysł, co jeszcze opodatkować

Jak czytamy na portalu Stefczyk.info budżet może łatwo zyskać 1,5 miliarda złotych na akcyzie.

Podatek cukrowy, handlowy, podatek CIT dla spółek komandytowych, tzw. podatek od deszczu, wyższa akcyza na sprowadzane używane samochody i ozusowanie umów -zlecenie – między innymi takie daniny przygotowuje rząd na przyszły rok. Jednocześnie może mu umknąć w przyszłym roku 1,5 miliarda złotych z powodu zbyt niskiej akcyzy na tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe, czyli papierosy, w których nie zachodzi proces spalania, a podgrzewania tytoniu.

Wygląda na to, że aby wesprzeć kasę państwa uszczuploną przez walkę z pandemią rząd intensywnie pracuje nad nowymi podatkami. Choć trudno cieszyć się z nowych danin, to część pomysłów jest naprawdę dobra i czeka na realizację od wielu lat, chociażby opodatkowanie sprowadzania starych, nieekologicznych samochodów osobowych. Wprowadzenie opłaty rocznej uzależnionej od emisji spalin będzie dobre nie tylko dla środowiska, ale i dla kulejącej branży dilerskiej, szczególnie dotkniętej kryzysem wywołanym przez lockdown.

Co więcej według Szymona Parulskiego z kancelarii Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi państwo może bez uszczerbku dla naszych kieszeni „zarobić” w przyszłym roku, bagatela, ponad 1,5 miliarda złotych na podwyżce akcyzy na tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe, czyli popularny tytoń do podgrzewania. Od 1 października akcyza na wyroby nowatorskie będzie aż pięciokrotnie niższa od akcyzy na papierosy tradycyjne (do 30 września obowiązuje zerowa stawka akcyzy na podgrzewacze). Dziś z każdej paczki tradycyjnych papierosów ponad 9 złotych idzie do kasy państwa, podczas gdy od 1 października z jednej paczki wyrobów nowatorskich za 14 zł do budżetu trafi jedynie 1,80 zł.

Rynek wyrobów nowatorskich znacznie się powiększył, a ich sprzedaż stanowi już 5 proc., a w przyszłym roku może stanowić nawet 10 proc. całego rynku wyrobów tytoniowych. Wynika to z faktu, że od 20 maja tego roku tradycyjne papierosy, inaczej niż tytoń do podgrzewania, nie mogą zawierać mentolowych aromatów – mówi Szymon Parulski i dodaje, że tzw. nowatorskie wyroby produkowane są przez duże międzynarodowe koncerny i są to produkty premium dla świadomych konsumentów, więc ryzyko ich przejścia do szarej strefy po ewentualnej podwyżce akcyzy jest znikome. Wniosek? Należy urealnić stawki akcyzy na wyroby nowatorskie do poziomu przynajmniej 40-50 proc. w relacji do papierosów premium. Dałoby to budżetowi państwa nawet 1,5 miliarda złotych i to już w pierwszym roku, dzięki czemu nie trzeba byłoby podnosić innych podatków – dodaje Parulski.

Koncerny tytoniowe stawiają na rozwój produktów alternatywnych, w tym wyrobów nowatorskich ze względu na ich potencjalnie mniejszą szkodliwość w porównaniu z tradycyjnymi papierosami. W związku z tym, należy założyć, że udział wyrobów nowatorskich w rynku będzie systematycznie rósł. Podgrzewany tytoń to zamiennik tradycyjnych papierosów i poprzez dostarczanie nikotyny spełnia taką samą potrzebę konsumentów, jak tradycyjne papierosy. Zdaniem ekspertów, tym bardziej nie ma więc uzasadnienia utrzymywania niskiej stawki akcyzy po 1 października. I podają przykład sąsiedniej Słowacji, której władze chcą, by w przyszłości akcyza na podgrzewany tytoń wynosiła 50 proc. Tym samym podatek obciążający wkłady tytoniowe do podgrzewaczy będzie zbliżony do stawki akcyzy na tradycyjne papierosy.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów łączne wpływy z tytułu podatku akcyzowego wyniosły w 2019 r oku ponad 72 mld złotych, przy czym szacunki branżowe wskazują, że blisko 22 mld złotych stanowiły wpływy z tytułu podatku akcyzowego od papierosów i wyrobów tytoniowych.

