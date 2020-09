Projekt KGHM w Chile rozwija swój potencjał

Świetne wyniki kopalni Sierra Gorda w II kwartale 2020 roku. I to mimo pandemii koronawirusa

Pandemia odbiła się na funkcjonowaniu światowej gospodarki i tym samym wynikach finansowych wielu firm. Reorganizacja dotknęła również chilijską kopalnię - wysyłka niektórych partii miedzi produkowanej przez Sierra Gorda, została przesunięta z pierwszego na drugi kwartał, co było zdeterminowane sytuacją pandemiczną. Jednak wysokie przeroby i wdrożenie procedur antycovidowych pozwoliły na realizowanie działań optymalizacyjnych i uzyskanie efektów oszczędnościowych.

Przykładem jest EBIDTA na wysokim poziomie – o 23 proc. (w PLN) wyższym niż w analogicznym okresie 2019 oraz zbliżonym do wielkości budżetowej.

Sierra Gorda zwiększyła produkcję miedzi o 34 proc. (+18,1 tys. t) w stosunku do pierwszego półrocza 2019. Po drugie, w ujęciu narastającym, istotna poprawa nastąpiła również w relacji do I kwartału 2020 roku. Dobre wyniki operacyjne to również efekt eksploatacji obszarów o wyższej zawartości miedzi w rudzie.

KGHM zaznacza, że nie byłoby sukcesu bez konsekwencji, bez systematycznej realizacji programu, którego celem jest zapewnienie wysokich, stabilnych parametrów przerobowych rudy na poziomie średnio 130 tys. ton dziennie w perspektywie strategicznej. Efektywnej realizacji programu dowodzi fakt, że istotnym czynnikiem wzrostu produkcji miedzi o 5 tys. ton było zwiększenie przerobu rudy o 9 proc.

To co warto też odnotować, to większy – niż w I półroczu 2019 r. – o 25 proc. wolumen sprzedanej miedzi. Poprawę zanotowano również w relacji miesiąc do miesiąca – zarówno w lipcu, jak i w sierpniu 2020, produkcja i sprzedaż miedzi oraz srebra w Sierra Gorda były wyższe w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019 roku.

KGHM podkreśla również, że traktuje kopalnię jako kluczowe aktywo. Że produkowany tam koncentrat miedzi jest wysyłany do hut na całym świecie, a sąsiadujące obszary mają potencjał eksploracyjny.

Grupa podsumowuje, że dzięki przestrzeganiu szeregu zaleceń ograniczeń, w I półroczu 2020 r. nie odnotowano przestojów produkcyjnych wynikających z sytuacji pandemicznej. Maksymalna minimalizacja ryzyka i odpowiedzialna postawa pracowników zaowocowały również zapewnieniem ciągłości pracy kopalni.

KGHM/KG