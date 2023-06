KGHM będzie współpracował z LSSE przy projektach SMR

KGHM podpisał list intencyjny z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (LSSE) o współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych oraz inicjatywach inwestycyjnych związanych z technologią małych reaktorów jądrowych (SMR).

„KGHM jest spółką z nowoczesnym podejściem do transformacji i rozwiązań proklimatycznych. Realizujemy Politykę Klimatyczną, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Udowadniamy, że małe reaktory modułowe to nie tylko wizja przyszłości, ale jak najbardziej realna odpowiedź na potrzeby energetyczne wielkiego przemysłu. Współpraca z LSSE to kolejny krok w realizacji naszych założeń” – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź.

Mateusz Wodejko, wiceprezes KGHM do spraw finansowych mówił, że dla KGHM energia jądrowa to niezależność energetyczna i niższe koszty.

„Inwestycja w SMR pozwoli spółce utrzymać przewagę biznesową w skali globalnej. Wprowadzenie technologii energetyki jądrowej, opartej na małych modułach, to również wsparcie transformacji energetycznej polskiej gospodarki” – powiedział Wodejko.

Współpraca KGHM i LSSE będzie obejmować m.in. analizy dostępnych technologii małych reaktorów jądrowych, poszukiwanie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia badań i pomiarów w celu rozpoznania warunków geologicznych i geotechnicznych lokalizacji SMR. Podejmowane też będą działania na rzecz wspierania rozwoju SMR w Polsce, w tym zmian w prawodawstwie związanych z finansowaniem ze środków publicznych takich przedsięwzięć.

„Dostępna, bezpieczna, ekologiczna i ustabilizowana cenowo energia to nasz cel, który wierzę, że w partnerstwie z KGHM jest do osiągnięcia jeszcze szybciej. To wzmocnienie również przewagi konkurencyjnej naszego subregionu jako miejsca nie tylko dobrego do inwestowania, ale również stabilnego, co jest szczególnie ważne dla biznesu. Wybraliśmy kierunek „nowe technologie” i konsekwentnie go realizujemy. List intencyjny, który podpisaliśmy z doświadczonym partnerem, to jeden z elementów transformacji energetycznej LSSE” – powiedział Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W 2022 roku KGHM podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę, stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR. W kwietniu tego roku miedziowy gigant złożył w resorcie klimatu i środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla projektu budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce o mocy 462 MW składającej się z sześciu modułów, każdy o mocy 77 MW.

Amerykański partner KGHM, firma NuScale jako pierwszy i do tej pory jedyny dostawca technologii SMR, otrzymał certyfikację dla modułu o mocy 50 MW od Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC). W styczniu br. NuScale wystąpił do NRC z wnioskiem o certyfikację modułu o mocy 77MW, którą ma otrzymać w 2024 r.

KGHM zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. W planach jest, aby do 2030 roku 50 proc. energii elektrycznej zużywanej przez koncern pochodziło z własnych źródeł, w tym z OZE. Już teraz kopalnia Sierra Gorda w Chile jest w 100 proc. zasilana energią z odnawialnych źródeł.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – to spółka, która zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów na terenie południowo-zachodniej Polski, w województwie dolnośląskim, jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w Polsce. LSSE do dziś to 83 inwestorów z wielu zakątków świata, 1,5 tys. ha terenów inwestycyjnych. Ponad 12 mld zł inwestycji i – przede wszystkim – ponad 20 tys. miejsc pracy, aż dwukrotnie więcej niż inwestorzy planowali.

