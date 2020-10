W święto zjednoczenia Niemiec podziękowania w stronę Polski

Lawinę, która zburzyła żelazną kurtynę, uruchomili Polacy – powiedział w nagraniu z okazji niemieckiego Dnia Jedności ambasador Arndt Freytag von Loringhoven. Podziękowania Polsce złożył szef dyplomacji RFN Heiko Maas

„Dzisiaj, 30 lat po zjednoczeniu Niemiec, mówimy dziękuję, Polsko” – mówi niemiecki minister spraw zagranicznych w nagraniu opublikowanym w sobotę na Twitterze ambasady RFN w Warszawie.

Mówimy dziękuję, bo zjednoczenie Niemiec, ta wspaniała chwila w naszej historii jest nierozerwalnie związana z wołaniem o wolność, które wyszło z Gdańska – nawiązuje ambasador. Pragnienie wolności pracowników stoczni i Solidarności zainspirowało obywatelki i obywateli w NRD. To Polacy uruchomili lawinę, która później zburzyła mur berliński i żelazną kurtynę – dodaje.

„My Niemcy zawsze będziemy za to Polsce wdzięczni” – zapewnia w wypowiedzi wygłoszonej częściowo w dwóch językach. „Wdzięczni będziemy zawsze za pojednanie naszych krajów; za dłoń, którą państwa kraj podał nam po niewyobrażalnych okrucieństwach II wojny światowej. Na tym pojednaniu opiera się nasza dzisiejsza przyjaźń, która wyrosła jak potężne drzewo o głębokich korzeniach” – mówi Freytag von Loringhoven.

Korzeniami ambasador nazywa list polskich biskupów do niemieckich z 1965 r., uklęknięcie Willy’ego Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie w grudniu 1970; papieża Jana Pawła II, „Solidarność”, mszę pojednania w Krzyżowej i traktat o dobrym sąsiedztwie.

„Gałęzie to nasze różnorodne relacje, rekordowa wymiana handlowa, partnerstwa miast i uczelni wyższych, wymiana młodzieży i współpraca wojskowa, do których tak wielu z państwa wnosi istotny wkład” – zwraca się ambasador do widzów.

Dodaje, że „pień umocniły członkostwo w NATO i UE”. „Niech żyje niemiecko-polska przyjaźń we wspólnej Europie” – kończy Arndt Freytag von Loringhoven.

3 października 1990 r. w Berlinie podpisano traktat zjednoczeniowy, w którym NRD przystąpiła do Republiki Federalnej. Rok wcześniej w Lipsku rozpoczęły się cotygodniowe demonstracje obywateli żądających wolności i demokracji; 9 listopada 1989 runął berliński mur.

Czytaj też: Czaputowicz: Dzięki zjednoczeniu Niemiec Polska jest w UE

PAP/KG