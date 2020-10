W 2021 roku zużyjemy o 1 mld. sześć. gazu więcej

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada wzrost zużycia gazu o ok.1 mld m. sześć. w 2021 roku.

Ostrożnie szacujemy, że w 2021 zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce wzrośnie o ok.1 mld m. szaść. Dotyczy to m.in. energetyki - to może być ponad 0,5 mld m3 - ale także odbiorców indywidualnych wykorzystujących to paliwo na potrzeby grzewcze - powiedział Jerzy Kwieciński w rozmowie z ISBnews podczas VI Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.

W ocenie Jerzego Kwiecińskiego, w tym roku produkcja gazu z polskich złóż będzie na podobnym poziomie jak rok wcześniej, czyli ok. 3,8 mld m. sześć. Natomiast na szelfie norweskim spółka pozyska ok. 0,5 mld m. sześć. Jeśli uda się uzyskać zgodę norweskiego regulatora, to jeszcze do końca roku możliwe jest wydobycie ponad 30 mln m. sześć. z nowych akwizycji dokonanych kilka tygodni temu.

Pod koniec szacowano, że zużycie gazu ziemnego w Polsce może sięgnąć 30 mld m. sześć w ciągu 10 lat, jeśli utrzyma się obecne tempo wzrostu zapotrzebowania. Obecnie roczne zużycie gazu wynosi ok. 19 mld m. sześć.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

