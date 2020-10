KE ma umowę na dostawy remdesiviru, leku na Covid-19

Komisja Europejska poinformowała w czwartek o podpisaniu umowy ramowej dotyczącej wspólnych zamówień na dostawę do 500 tys. dawek remdesiviru, którym leczeni są pacjenci z Covid-19. W kilku krajach UE leku zaczyna już brakować, bo prawie całą produkcję wykupiły USA

Czytaj też: Remdesivir będzie zatwierdzony do leczenia COVID-19

Remdesivir daje kilkunasto- do kilkudziesięcioprocentowej skuteczności w leczeniu choroby, skraca m.in. czas chorowania na Covid-19 oraz okres niezbędnej hospitalizacji. Umowę dotyczącą wspólnych zamówień z firmą farmaceutyczną Gilead podpisało 36 krajów, nie tylko te z UE, ale też państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielka Brytania oraz kraje Bałkanów Zachodnich. Mogą one teraz składać zamówienia na bezpośrednie zakupy leku Veklury (to nazwa handlowa remdesiviru). Obecnie to jedyny preparat z warunkowym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu w UE na potrzeby leczenia pacjentów z Covidem potrzebujących podawania tlenu. Remdesivir był jednym ze środków, które podano prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w związku z wykryciem u niego koronawirusa.

„Gwarantujemy dziś dostęp do remdesiviru nawet 500 tysiącom pacjentów potrzebujących leczenia. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić dostępność bezpiecznego i skutecznego leczenia Covid-19. Dzięki naszym wspólnym unijnym zamówieniom dajemy krajom w całej Europie możliwość łączenia wysiłków i zapewnienia dostępu do niezbędnego sprzętu i leków” - podkreśliła komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakidu.

Czytaj też: https://wgospodarce.pl/informacje/81225-nowy-lek-na-covid-19-w-kieleckim-szpitalu

Podpisanie umowy dotyczącej wspólnych zamówień było możliwe dzięki zawarciu wcześniej przez KE porozumienia z Gilead w sprawie zapewnienia 33 380 dawek leku Veklury. Umowa ta została sfinansowana z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (ESI).

Dostarczane w tych ramach leki są od sierpnia rozprowadzane w UE i Wielkiej Brytanii. Reuters informował, że w kilku krajach europejskich wystąpiły niedobory leku, którego globalne zapasy zostały prawie w całości zamówione przez Stany Zjednoczone.

KE podała, że umowa dotycząca wspólnych zamówień zagwarantuje, że państwa będą nadal mogły zaopatrywać się w lek Veklury w sposób nieprzerwany, jeżeli zdecydują się na zakup tego produktu. Gilead poinformował, że rozpocznie realizację zamówień od przyszłego poniedziałku.

Czytaj też: Szczepionki na Covid-19 darmowe i nieobowiązkowe

Wspólne zamówienia to instrument, który KE wykorzystała na początku tego roku, aby zamawiać środki ochrony indywidualnej, respiratory, materiały do testów lub leków intensywnej terapii.

PAP/mt