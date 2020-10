Maląg: los nas wszystkich jest uzależniony od solidarności

Gdy epidemia koronawirusa przybiera na sile los nas wszystkich, a przede wszystkim seniorów, jest uzależniony od wzajemnej solidarności - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zapewniła o wsparciu osób starszych przez instytucje i wolontariat

Dziś trzeba powiedzieć jednoznacznie: w tym wyjątkowym czasie, kiedy epidemia koronawirusa nabiera na sile los nas wszystkich jest uzależniony od naszej wzajemnej solidarności, ale przede wszystkim los naszych seniorów, babć i dziadków - powiedziała minister rodziny i pracy w piątek w wywiadzie dla TVP Info.

Jak mówiła, osoby powyżej 65 roku życia są wyjątkowo narażone na zakażenie, a choroba może u nich ostro przebiegać. „Dlatego musimy stworzyć warunki, by te osoby czuły się bezpieczne” - podkreśliła Maląg.

Zaapelowała do seniorów, by zostali w domach, nie wychodzili, jeśli nie ma takiej potrzeby. Zapewniła o wsparciu rządowym, poprzez instytucje, ośrodki pomocy społecznej, a także wolontariat i Wojska Obrony Terytorialnej. „Jesteśmy przygotowani do podjęcia zdecydowanych działań” - powiedziała. Wskazała też na pomoc rodziny i pomoc sąsiedzką. Mówiła również o docieraniu do seniorów za pomocą mediów społecznościach i aplikacji. „Nasi seniorzy muszą być bezpieczni, muszą być zaopiekowani” - powtórzyła.

Minister rodziny i polityki społecznej zapowiedziała, że apele do seniorów by nie wychodzili bez potrzeby będą powtarzane.

Mówiła także o szczególnym czasie, jakim jest Dzień Wszystkich Świętych. „Wyjątkowo ważny dla naszych seniorów” - zaznaczyła. Mówiła o tym, że groby bliskich można odwiedzić wcześniej lub zapalić światełko w oknie. „Można podziękować w modlitwie, powierzyć naszych zmarłych” - dodała. „Dziś w tym trudnym czasie, gdy epidemia przybiera na sile pozostańmy w domu dla swojego dobra, dlatego byście państwo w zdrowiu i bezpieczeństwie mogli przeżyć ten trudny czas” - powiedziała Maląg zwracając się do seniorów.

Minister pytana była czy w związku z sytuacją epidemiczną nie jest zagrożona waloryzacja emerytur i wypłata 13. emerytury. „Odpowiem seniorom tak: tak jak zapowiadaliśmy jesteśmy wiarygodni” - powiedziała.

Przywołała realizację programów społecznych takich jak Rodzina 500 plus, Dobry Start, Maluch Plus, Centra Usług Społecznych, a także Senior Plus i cały pakiet Aktywni Plus skierowany do seniorów.

„13. emerytura (…) będzie oczywiście dalej realizowana w 2021 r. Jest ona zapisana w naszym budżecie” - poinformowała. Przypomniała, że jest także projekt ustawy dotyczący wypłaty 14. emerytury. „Przez rząd został w tym roku przyjęty i będzie procedowany w Sejmie” - powiedziała.

PAP/KG