Allegro zadebiutowało na GPW - największe IPO w historii

W poniedziałek do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostały akcje Allegro. Kurs akcji spółki na otwarciu w debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych wzrósł o 51,2 proc., do 65 zł. To największe IPO w historii GPW oraz największa firma notowana na warszawskim parkiecie

W poniedziałek do obrotu trafiło 1,023 mld akcji platformy e-commerce Allegro. eu. Notowanie akcji spółki rozpoczęło się o godzinie 9.15. Allegro jest największą firmą notowaną na giełdzie; to największe IPO w historii GPW. Ponad 36 tys. inwestorów indywidualnych zaufało Allegro.

Uczestniczący na GPW w ceremonii debiutu giełdowego Allegro wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powiedział, że debiut ten „to dobra informacja dla każdego z nas”.

Na warszawską giełdę wchodzi bowiem internetowy serwis, który zatrudnia ponad 2 tys. pracowników i który wspiera ponad 4 mln sprzedających - powiedział Gowin.

Wyraził oczekiwanie, że w przyszłości Allegro będzie szerzej otwartym, wirtualnym oknem na świat i umożliwi polskim firmom rozwój ich biznesu za granicą.

Jak mówił, w ostatnich miesiącach, „w tym czasie tak trudnym dla gospodarki polskiej, światowej, rola branży e-commerce zdecydowanie wzrosła”.

Zaznaczył, że zakupy przez internet to bezpieczna alternatywa w czasach pandemii. „Nic dziwnego, że Allegro wciąż zatrudnia nowych pracowników. Jako minister rozwoju, pracy i technologii i jako wicepremier tego rządu mam nadzieję, że po wejściu na giełdę będziecie państwo zatrudniać jeszcze więcej osób” - dodał.

Jak wskazał, Allegro inwestuje także w nowe technologie. „Liczę na to, że po wejściu na giełdę będziecie państwo jeszcze mocniej, jeszcze dynamicznej w ten obszar inwestować” - powiedział.

Zdaniem Gowina, rozwój handlu internetowego pozytywnie wpływa na wiele innych branż, jak np. kurierska czy płatności elektronicznych.

Gowin podziękował za to, że Allegro było partnerem rządowego projektu biznesowego „Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu”, skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających sklepy stacjonarne.

Polski rząd pracuje nad różnymi inicjatywami gwarantującymi jednolity rynek cyfrowy. Sprawiedliwy i dostępny także dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą korzystać z platform takich, jak Allegro. Chodzi o zapewnienie przedsiębiorcom możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw. Zapraszam przedstawicieli branży e-commerce do udziału w konsultacjach - powiedział.

Zapewnił jednocześnie, że „nikogo i żadnej branży nie pozostawimy samej sobie”. „Tym przeżywającym gorszy okres będziemy pomagać, żeby się szybko odbiły, a tym rozwijającym się dynamicznie będziemy starali się pomóc, żeby ten rozwój był jeszcze bardziej dynamiczny” - mówił wicepremier.

Przypomniał, że w I półroczu 2020 r. Giełda Papierów Wartościowych odnotowała rekordowe obroty na rynku akcji. „Na głównym parkiecie było to 131 mld zł, a na NewConnect 4 mld zł” - powiedział.

Prezes Allegro Francois Nuyts zadeklarował, że firma dalej będzie inwestować, zatrudniać kolejnych pracowników i rozwijać biznes. Jak mówił, tempo rozwoju firmy jest powodem do dumy, a jej kierownictwo cały czas zastanawia się, jak poprawić biznes.

Jest tak wiele rzeczy, które jeszcze można jeszcze poprawić w obszarze naszego biznesu i wracamy do pracy nad nimi - oświadczył.

Nuyts powiedział też, że nie będzie teraz roztaczał wielkich wizji rozwoju, ograniczy się do podziękowań. Jak podkreślał, podziękowania należą się przede wszystkim 100 tys. sprzedawców działających na platformie i 12 mln klientów. Dziękował też pracownikom firmy i wszystkim firmom zewnętrznym, zaangażowanym w IPO.

Całkowita wartość oferty publicznej Allegro wyniesie 10,6 mld zł w przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału lub 9,2 mld zł bez uwzględnienia opcji dodatkowego przydziału.

Oferta publiczna obejmowała emisję 23.255.814 nowych akcji, z której spółka pozyskała wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł oraz sprzedaż 190.293.225 istniejących akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Środki z emisji nowych akcji mają trafić na spłatę zadłużenia spółki.

Oferta Allegro obejmowała początkowo łącznie 216 mln akcji (w tym do 15 proc. akcji, które trafią do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie). Po podniesieniu oferty łączna liczba oferowanych akcji wynosiła 246.857.143, razem z opcją stabilizacyjną.

Akcje w wolnym obrocie (free float) będą stanowić 20,9 proc. (przed wykonaniem opcji dodatkowego przydziału). Pozostałe akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy są objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania na GPW.

W ramach oferty Allegro inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9.342.771 akcji, a instytucjonalnym łącznie 236.238.624 akcje (uwzględniając akcje dodatkowego przydziału). Średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych w ofercie Allegro wyniosła około 84,85 proc.

Grupa Allegro prowadzi największą platformę handlową w Polsce, jaką jest Allegro. pl, oraz porównywarkę cenową w Polsce – Ceneo.pl i zatrudnia ponad 2.400 osób. Zysk Allegro w pierwszym półroczu br. wzrósł rok do roku do 289,7 mln zł z 195,7 mln zł.

PAP/KG