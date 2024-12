Spółka z grupy Allegro idzie na wojnę z Google

Porównywarka cen Ceneo.pl domaga się od Google 2.33 mld odszkodowania; według spółki Google stosowało antykonkurencyjne praktyki, polegające na preferowaniu własnej usługi porównywania cen w wynikach wyszukiwania.

23 grudnia 2024 roku Ceneo.pl Sp. z o.o. (spółka grupy Allegro) złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o odszkodowanie przeciwko Google Ireland Limited, Alphabet Inc. i Google LLC (łącznie „Google”) - poinformowała w poniedziałek Rada Dyrektorów Allegro w komunikacie.

Google nie dawał warunku równej konkurencji

Ceneo, które jest wiodącą polską porównywarką cenową, domaga się odszkodowania za straty, które jego zdaniem poniosło w wyniku antykonkurencyjnych praktyk Google. Miały one polegać na preferowaniu własnej usługi porównywania cen w wynikach wyszukiwania Google. W związku z tym zarzutem Ceneo domaga się około 2,331 mld zł odszkodowania, na które składają się straty poniesione przez spółkę (ok. 1,716 mld zł) oraz odsetki od 2013 r. do 29 listopada 2024 r. (ok. 615 mln zł). Ceneo domaga się również odsetek ustawowych od kwoty 2,331 miliarda zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Jak wskazuje spółka - kalkulacja odszkodowania opiera się na ekspertyzie niezależnego podmiotu zajmującego się analizami ekonomicznymi dotyczącymi spraw antymonopolowych, specjalizującego się w tego typu sporach.

W komunikacie Ceneo przypomina, że pozew jest związany z decyzją Komisji Europejskiej z 26 lipca 2017 r., potwierdzonej wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z września 2024 r., według której Google w różnych okresach od stycznia 2008 r. nadużywał pozycji dominującej swojej wyszukiwarki, zmniejszając ruch konkurencyjnych porównywarek cen na korzyść Google Shopping.

Jak podkreślono - spór dotyczy wyłącznie działalności prowadzonej przez Ceneo i nie ma nic wspólnego z działalnością innych spółek w jej Grupie, w tym Allegro sp. z o.o. Spółka-matka Ceneo, czyli Allegro.eu, jest luksemburską spółką akcyjną.

Kolejna odsłona sporu

Poniedziałkowy pozew jest kolejną odsłoną sporu między Ceneo a Google. 14 marca br. warszawski Sąd Okręgowy na wniosek Ceneo zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej w wynikach wyszukiwania; postanowienie zostało wydane jako zabezpieczenie roszczeń firmy Ceneo o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, przed wniesieniem powództwa przeciwko Google’owi. Sąd zabronił też Google’owi wyświetlania nieautoryzowanych reklam Ceneo. „Postanowienie sądu ma charakter precedensowy w skali europejskiej i może skłonić porównywarki w innych krajach do pójścia w ślady Ceneo.pl w walce o uczciwy i konkurencyjny rynek cyfrowy” - pisał wtedy Dziennik Gazeta Prawna. 28 marca Ceneo złożyło pozew przeciwko Google.

Jak pisał Reuters, Google kontrolujący obecnie około 90 proc. rynku wyszukiwarek internetowych oraz 95 proc. na urządzeniach mobilnych, ma prawne problemy także w innych krajach. W sierpniu br. sąd federalny dla dystryktu Kolumbia w USA orzekł, że firma Google jest winna stworzenia monopolu na rynku wyszukiwarek internetowych. Z kolei Departament Sprawiedliwości USA złożył wniosek do sądu, w którym domaga się od Google sprzedaży przeglądarki Chrome oraz udostępnienia danych konkurencji, chcąc w ten sposób ograniczyć monopol Big Techa.

Do sądu zwrócił się też kanadyjski urząd ochrony konkurencji. Domaga się on, by są by wymógł na Google sprzedaż dwóch narzędzi reklamy internetowej oraz nałożył na firmę wysoką karę finansową za wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku.

PAP, sek

