Wielki debiut na GPW. Inwestorzy liczą zyski!

Kurs akcji Żabka Group wzrósł w czwartek na otwarciu, w pierwszym dniu notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, o 6,98 proc., do 23 zł.

Oferta publiczna grupy obejmowała sprzedaż 300 mln istniejących akcji (z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału). Cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych została ustalona na 21,5 zł, na maksymalnym poziomie przedziału cenowego w wysokości 20-21,5 zł za jedną akcję.

Na podstawie ostatecznie ustalonej ceny akcji w ofercie wartość oferty wyniosła 6,45 mld zł, a wartość całej spółki 21,5 mld zł. To największe IPO na GPW od czasów debiutu Allegro w 2020 r.

Dodatkowo oferta obejmuje do 45 mln akcji dodatkowego przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł. Opcja stabilizacyjna ma się zakończyć nie później niż 16 listopada, menedżerem stabilizującym jest Goldman Sachs Bank Europe.

Do inwestorów detalicznych trafiło 5 proc. ostatecznej liczby akcji sprzedawanych (4,4 proc. z uwzględnieniem akcji dodatkowego przydziału). Redukcja w transzy inwestorów detalicznych wyniosła ok. 90 proc.

Akcje były oferowane przez akcjonariuszy sprzedających, w tym wiodącego akcjonariusza fundusz CVC Capital Partners, który - jak podawano - chce pozostać akcjonariuszem spółki i zapewniać jej wsparcie. Nie było emisji nowych akcji.

O biznesie Grupy Żabka

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą ponad 10.500 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit, czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. Ponadto Grupa Żabka niedawno rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim poprzez przejęcie spółki DRIM.

Grupa poinformowała, że zamierza podwoić poziom sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r. w stosunku do 2023 r. poprzez ekspansję sieci sklepów stacjonarnych Żabka, przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży porównywalnej oraz dalszym rozwoju oferty cyfrowej.

Grupa zamierza otworzyć około 1.100 sklepów w 2024 r. i otwierać ponad 1.000 rocznie w średnim okresie w Polsce i Rumunii. Potencjał rynku ocenia na ok. 19,5 tys. sklepów w Polsce oraz ok. 4 tys. sklepów w Rumunii. Grupa zakłada, że do 2028 r. jej sieć stacjonarna w Polsce liczyć będzie ok. 14.500 sklepów.

W latach 2021-2023 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) sprzedaży do klientów końcowych Grupy Żabka wyniosła ponad 25 proc. Skorygowana EBITDA w latach 2021–2023 osiągnęła wzrost na poziomie 19 proc. CAGR, a skorygowana marża EBITDA w 2023 r. wyniosła 12,4 proc.

W 2023 roku sprzedaż do klientów końcowych wzrosła o 23 proc. do 22,775 mld zł. Z kolei przychody wzrosły o 24 proc. do 19,806 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 17 proc. do 2,834 mld zł. (PAP Biznes)

PAP Biznes, sek

