Potężne tąpnięcie na GPW, dołują wszystkie indeksy

Na warszawskiej giełdzie trwa wyprzedaż akcji i ok. 87 proc. spółek notowanych na GPW spada. Zniżkują wszystkie główne indeksy, a w największym trendzie spadkowym utrzymuje się sWIG80 zniżkujący o ok. 3,7 proc.

Około godziny 10.15 WIG20 spada o 2,8 proc. do ok. 2.272 pkt. WIG idzie w dół o 3 proc. do ok. 79.162 pkt., mWIG40 zniżkuje o 3,5 proc. do ok. 6.860 pkt., a sWIG80 spada o 3,7 proc. do ok. 22.979 pkt.

**Wśród spółek notowanych na GPW przecenione są akcje 313 spółek ok. 87,6 proc., a rośnie jedynie 21, co stanowi 6,5 proc.

Kursy akcji wszystkich spółek z WIG20 spadają

Trwa przecena na akcjach wszystkich spółek notowanych w indeksie WIG20. W pierwszej części sesji najmocniej tracą walory KGHM (-4,5 proc.). Zniżkowy początek sesji KGHM może zwiastować trzecie z rzędu zamknięcie na minusach. Mocnymi spadkami zostały dotknięte również walory Banku Pekao i Cyfrowego Polsatu, które w obu przypadkach zniżkują o ok. 4 proc. Zakończenie poniedziałkowych notowań na minusach będzie oznaczało dla Pekao trzecią czerwoną sesję z rzędu.

Najmniejszą przeceną wśród blue chipów zostały objęte walory LPP, które w porównaniu do reszty indeksu zniżkują jedynie o ok. 1,4 proc.

Średnie spółki – wyprzedaż akcji

W indeksie średnich spółek również zniżkują wszystkie spółki. W najmocniejszym trendzie spadkowym znajdują się papiery AB, które są handlowane taniej o ok. 8,8 proc. oraz walory BNP Paribas wyceniane niżej o ok. 6,8 proc., a także Ryvu Therapeutics, które są niżej o ok. 6,6 proc.

O ok. 3,5 proc. spada kurs XTB.

W piątek po sesji dom maklerski podał wstępne szacunki wybranych wyników za II kw. 2024 roku i prognozuje, że zysk netto w tym okresie wyniósł 160,3 mln zł, wobec 118 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto XTB wyniesie 195,7 mln zł. Zysk operacyjny w drugim kwartale 2024 roku wyniósł 177 mln zł, wobec 129,9 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes przewidywał zysk operacyjny w wysokości 221,4 mln zł. Przychody operacyjne wyniosły 382 mln zł, w porównaniu do 287,2 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał przychody na poziomie 421,7 mln zł. Ponadto XTB podało, że w drugim kwartale 2024 r. pozyskało 102,6 tys. nowych klientów.

Najmniejszą przeceną zostały dotknięte akcje Comarchu (-0,5 proc.) oraz Asseco Poland, bowiem kurs spółki zniżkuje o 0,9 proc.

W indeksie małych spółek w granicach punktu odniesienia znajdują się walory Photon Energy oraz Asseco SEE.

Najmocniej, o ok. 7,3 proc zniżkują walory Vercomu.

PAP Biznes, sek

